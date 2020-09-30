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futebol

Capitã do comenta lance de destaque em vitória do Flamengo/Marinha

Karen, capitã e zagueiro rubro-negra, celebrou o "gol" marcado diante do Grêmio, na 11ª rodada do Brasileirão Feminino, ao impedir gol do rival em cima da linha...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 16:45
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Além dos dois gols da artilheira Rafa Barros, que garantiram a vitória por 2 a 0 pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino, um lance em especial chamou a atenção na vitória do Flamengo/Marinha na última segunda-feira. A zagueira Karen, com a maior segurança, salvou um gol rival ao tirar a bola em cima da linha. Após a partida, a jogadora do Rubro-Negro da Gávea comentou o lance.
- A gente treina muito para, se acontecer, tirarmos esse tipo de bola. É uma felicidade imensa. É concentração, é felicidade... Vem um monte de coisa na cabeça, mas o importante era vencer e conseguimos - afirmou a capitã do Fla. Com 18 pontos conquistados - cinco vitórias e três empates em 11 rodadas -, o Flamengo/Marinha está na 9ª posição da tabela. O líder é o Corinthians, com 30. O Rubro-Negro volta a campo na quinta-feira para encarar o São José, às 15h, no estádio Martins Pereira, em São Paulo.

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