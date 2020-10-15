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futebol

Cantillo retorna e Corinthians inicia preparação para pegar o Flamengo

Aniversariante do dia, o meio-campista se reapresentou nesta manhã após disputar duas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 com a seleção colombiana...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 13:32

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 13:32
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após a conquista de uma importante vitória diante do Athletico-PR, fora de casa, o Corinthians se reapresentou, na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e deu início à preparação para mais um desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Flamengo pela 17ª rodada da competição, com retornos importantes.Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos ontem, em Curitiba, realizaram um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia. Os demais atletas foram a campo para uma atividade com o técnico Vagner Mancini.
O comandante corintiano preparou um treinamento técnico em campo reduzido. A novidade do dia foi o retorno do meio-campista, e aniversariante do dia, Victor Cantillo, completando 27 anos, que estava com a seleção da Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O meia Otero, que estava convocado para a seleção venezuelana, é aguardado nos próximos dias. Quem retorna ao time também é Cássio, que cumpriu suspensão na quarta.
Já o zagueiro Raul Gustavo está em recuperação de uma lesão leve no tornozelo e treinou no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas. Jô, que sentiu a panturrilha esquerda diante do Athletico-PR, ainda será avaliado e é dúvida para domingo. Já Ramiro e Bruno Méndez, suspensos, são desfalques certos para enfrentar o Flamengo. Além deles, continuará com a ausência de Danilo Avelar, que passou por cirurgia no joelho e só voltará a jogar em 2021.
Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians dará sequência à preparação para a partida diante do Flamengo. Com a vitória sobre o Athletico, o Timão chegou a 18 pontos e pulou para a 14ª posição, saindo da zona de rebaixamento.

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