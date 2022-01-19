Cantillo fica fora de convocação pela seleção colombiana e não desfalcará o Corinthians no início do Paulistão

O meia Cantillo ficou de fora da lista de convocados da seleção colombiana para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mudo de 2022, contra Peru e Argentina. A notícia é boa para o Corinthians, que poderia ficar sem o jogador nas primeiras partidas da temporada, caso ele fosse lembrado pelo técnico Reinaldo Rueda. No fim do ano passado, o camisa 24 corintiano foi convocado para os duelos cafeteros contra Brasil e Paraguai, e existia, portanto, a expectativa que o atleta fosse novamente convocado, o que não aconteceu.

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Com isso, Cantillo fica à disposição da comissão técnica do clube alvinegro para os três primeiros compromissos no Campeonato Paulista, o primeiro deles na próxima terça-feira (25), às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, já os seguintes contra o Santo André, no dia 30 de janeiro, e possivelmente na terceira rodada, contra o Santos, em Itaquera.

A primeira 'Data Fifa' de 2022 iniciará na próxima segunda-feira (24), véspera da estreia do Corinthians no Estadual, e vai até o dia 29 de janeiro. No entanto, até o retorno de Cantillo da Venezuela e a perda de treinos preparatórios para o Clássico Alvinegro a tendência é que caso o meia fosse convocado ele ficasse de fora, pelo menos do time titular.

No ano passado, o colombiano não teve sorte quando convocado, retornando com dores nas coxas e ficando de fora das últimas partidas do Campeonato Brasileiro.

Recuperado, Cantillo tem feito a pré-temporada normalmente com o elenco corintiano, tendo atuado nos jogos-treino contra Inter de Limeira e Audax-SP, ambos atuando apenas no segundo tempo, com o time dito reserva. Nesta temporada, o meia disputará posição principalmente com Gabriel.