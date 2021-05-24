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Cantillo encerra transição e volta a ficar à disposição no Corinthians

Volante se recuperava de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida no início do mês...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 13:50
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O meia Victor Cantillo volta a ficar à disposição do Corinthians para o próximo compromisso do clube, nesta quarta-feira (26), às 21h30, contra o River Plate (PAR), pela última rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. O atleta estava em transição física, após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosO atleta está há quase um mês sem disputar uma partida oficial, a última foi no dia 29 de abril, quando o Timão foi derrotado por 2 a 0 pelo Peñarol (URU), em Itaquera, pela segunda rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. Desde então, Cantillo ficou de fora de sete partias.
Além do camisa 24, o lateral-direito Fagner, que estava em isolamento no últimos dez dias, por ter sido contaminado com a Covid-19, voltou a treinar nesta segunda-feira (24) e está disponível pelo confronto de despedida do Timão, na Sul-Americana, já que o clube não possui mais chances de classificação às oitavas de final do torneio.

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