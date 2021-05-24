Cantillo encerra transição e volta a ficar à disposição no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O meia Victor Cantillo volta a ficar à disposição do Corinthians para o próximo compromisso do clube, nesta quarta-feira (26), às 21h30, contra o River Plate (PAR), pela última rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. O atleta estava em transição física, após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosO atleta está há quase um mês sem disputar uma partida oficial, a última foi no dia 29 de abril, quando o Timão foi derrotado por 2 a 0 pelo Peñarol (URU), em Itaquera, pela segunda rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. Desde então, Cantillo ficou de fora de sete partias.