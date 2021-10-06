Cantillo comemora primeiro gol pelo Corinthians e atuação decisiva em jogo que marcou retorno da torcida

Crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Ao completar para as redes com um surpreendente cabeceio um cruzamento de Fagner, Cantillo marcou na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ele então colocou o seu time na frente do placar no triunfo alvinegro por 3 a 1 sobre o Bahia, de virada, em resultado que levou a sua equipe a alcançar a quarta posição do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIAS> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians

Ao comemorar o seu papel decisivo para a vitória, o jogador colombiano destacou o fato de que o gol veio em um jogo emblemático para o clube, pois marcou a volta da torcida corintiana ao estádio, após quase 20 meses de partidas com arquibancadas vazias por causa da pandemia do novo coronavírus.