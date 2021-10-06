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Cantillo comemora primeiro gol pelo Corinthians e atuação decisiva em jogo que marcou retorno da torcida

Em terceira partida seguida como titular da equipe, colombiano coroa bom momento balançando as redes em vitória de virada sobre o Bahia: 'Sabemos o que isso representa'...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 00:46

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 00:46

Crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians
Ao completar para as redes com um surpreendente cabeceio um cruzamento de Fagner, Cantillo marcou na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ele então colocou o seu time na frente do placar no triunfo alvinegro por 3 a 1 sobre o Bahia, de virada, em resultado que levou a sua equipe a alcançar a quarta posição do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIAS> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
Ao comemorar o seu papel decisivo para a vitória, o jogador colombiano destacou o fato de que o gol veio em um jogo emblemático para o clube, pois marcou a volta da torcida corintiana ao estádio, após quase 20 meses de partidas com arquibancadas vazias por causa da pandemia do novo coronavírus.
- Estou muito feliz pelo meu primeiro gol com essa camisa, sabemos o que representa. É impressionante como fica o estádio. Todos trabalham para jogar, todos estão dispostos para o momento que o treinador precisa. É uma competição sadia em um grupo que sabe o que quer - afirmou Cantillo, em entrevista ao canal Premiere logo após o confronto.O gol marcado por Cantillo também coincide com o bom momento vivido pelo jogador, que completou a sua terceira partida seguida como titular e já havia sido elogiado pelo técnico Sylvinho pela boa atuação que também exibiu no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, na noite do último sábado, em Bragança Paulista.

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