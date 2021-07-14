Cano volta a balançar a rede e se torna o segundo estrangeiro com mais gols na história do Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco empatou com o Coritiba por 1 a 1, no Couto Pereira, e alcançou a marca de três jogos sem perder na Série B. O gol do Cruz-Maltino foi marcado novamente por Cano, que desde que chegou ao clube tem enfileirado recordes e encantado a torcida. Ao balançar a rede nesta terça, o argentino se tornou o segundo estrangeiro com mais gols pelo clube ao lado do paraguaio Silvio Parodi, com 37.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroVale destacar que Cano já alcançou a marca de maior artilheiro estrangeiro do Vasco no Século XXI ao ultrapassar Dejan Petkovic. Na história do clube, o uruguaio Villadoniga, com 83 gols, é o líder no ranking de goleadores estrangeiros.

+ ATUAÇÕES: Pec e Cano são os destaques do Vasco no empate contra o Coritiba Na temporada, o atacante já marcou 13 gols, 5 deles na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Gigante da Colina caiu para a sexta colocação, mas pode entrar no G4 em caso de vitória no próximo domingo. Pela primeira vez na competição, os cariocas alcançam a marca de três jogos invictos, com duas vitórias e um empate.

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