Cano se torna o 7º maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco

Crédito: Cano é o artilheiro do Vasco em 2020 (Rafael Ribeiro/Vasco

Foram mais de dois meses sem estufar as redes. Nove jogos sem marcar um gol. Germán Cano, porém, encerrou a má fase neste sábado ao anotar os dois tentos do Vasco na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro. Por coincidência, encerrando também uma série de nove partidas da equipe sem triunfos no Campeonato Brasileiro.

Principal artilheiro vascaíno e um dos maiores do Brasil na temporada, Cano chegou à marca de 18 bolas na rede e se tornou o 7º maior goleador estrangeiro da história do clube carioca. O atacante argentino superou o meia uruguaio Danilo Menezes, que atuou em São Januário entre 1965 e 1971 marcando 17 vezes.

O que chama mais a atenção é o alto volume em apenas uma temporada. Mesmo com meio Brasileirão ainda a ser disputado e o Vasco classificado na Sul-Americana, Cano já iguala a melhor marca de Petkovic, por exemplo, em 2004. O sérvio tem, neste século, a melhor marca de um estrangeiro em um único ano pelo clube, tendo anotado 18 gols em 36 jogos em 2004. O argentino preciso de apenas 33 partidas.

Quem aparece logo à frente de Gérman no ranking histórico é Riascos. O colombiano marcou 20 vezes pelo Cruz-Maltino, no entanto, em 75 atuações. Veja o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO VASCO- Fonte: André Schmidt - Blog do Garone/LANCE!