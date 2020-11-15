Cano se torna o 7º maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco

Foram mais de dois meses sem estufar as redes. Nove jogos sem marcar um gol. Germán Cano, porém, encerrou a má fase neste sábado ao anotar os dois tentos do Vasco na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro. Por coincidência, encerrando também uma série de nove partidas da equipe sem triunfos no Campeonato Brasileiro.
Principal artilheiro vascaíno e um dos maiores do Brasil na temporada, Cano chegou à marca de 18 bolas na rede e se tornou o 7º maior goleador estrangeiro da história do clube carioca. O atacante argentino superou o meia uruguaio Danilo Menezes, que atuou em São Januário entre 1965 e 1971 marcando 17 vezes.
O que chama mais a atenção é o alto volume em apenas uma temporada. Mesmo com meio Brasileirão ainda a ser disputado e o Vasco classificado na Sul-Americana, Cano já iguala a melhor marca de Petkovic, por exemplo, em 2004. O sérvio tem, neste século, a melhor marca de um estrangeiro em um único ano pelo clube, tendo anotado 18 gols em 36 jogos em 2004. O argentino preciso de apenas 33 partidas.
Quem aparece logo à frente de Gérman no ranking histórico é Riascos. O colombiano marcou 20 vezes pelo Cruz-Maltino, no entanto, em 75 atuações. Veja o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO VASCO- Fonte: André Schmidt - Blog do Garone/LANCE!
1º - Villadoniga - 1938-1942 - uruguaio - 83 gols2º - Silvio Parodi - 1954-1956 - paraguaio - 37 gols3º - Alfredo González - 1940-1942 - argentino - 29 gols4º - Petkovic - 2002-2004 - sérvio - 28 gols5º - Hugo Lamanna - 1934-1935 - argentino - 25 gols6º - Riascos - 2015-2018 - colombiano - 20 gols7º - Germán Cano - 2020 - argentino - 18 gols8º - Danilo Menezes - 1965-1971 - uruguaio - 17 gols9º - Andrés Rios - 2017-2018 - argentino - 16 gols10º - Berascochea - 1945-1946 - uruguaio - 14 golsCarlos Tenório - 2012-2013 - equatoriano - 14 gols