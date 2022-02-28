Cano projeta Libertadores e minimiza vantagem do Fluminense: 'Sempre preparado para ganhar'

Um dia antes da decisão na Libertadores, o Fluminense encerrou a última preparação antes do confronto. Após o treino, Germán Cano projetou o jogo contra o Millonarios, às 21h30, em São Januário. O argentino, que foi autor de um dos dois gols tricolores na partida de ida, disse que o elenco está confiante para conquistar a classificação. - O time chega muito bem, está com muita confiança e motivado para o próximo jogo. Sabemos que é um jogo decisivo e esperamos estar à altura para fazer o melhor, criar situações de gol, jogar com a personalidade do time e, pouco a pouco, marcar gols - relatou.

Perguntado sobre o palco da decisão ser São Januário, Cano elogiou o local e falou que o Fluminense poderá ter o seu melhor desempenho. Ex-Vasco, o argentino atuou no estádio por duas temporadas antes de chegar no Flu.

- Sim, joguei muito tempo. É um estádio bom, com um gramado bom para o jogo. O posicionamento também vai ser importante. Vamos aproveitar o nosso setor no campo para fazer o melhor jogo.Mesmo com a vantagem do empate, o atacante não enxerga outro cenário que não seja a vitória. Para Cano, a mentalidade do Fluminense é sempre vencer os duelos, independente da posição em que esteja.

- Nossa postura é jogar como fazemos em todos os campos. Seja como local ou visitante, o time sempre está preparado para ganhar. Temos que ficar tranquilos, sabemos que temos essa diferença [da vantagem do empate], mas não podemos pensar nisso. Temos que sair jogando e continuar melhorando como grupo. Conseguir mais criação, converter mais gols... Assim o time vai ganhando confiança. Estamos muito preparados.> Veja e simule a tabela do Cariocão

Em relação à disputa de vagas, Cano destacou que não se importa de ocupar o banco de reservas. Com quatro gols na temporada, o artilheiro tricolor revelou que está tranquilo quanto ao seu desempenho e valorizou o apoio da torcida. - Estou preparado para ajudar o time, seja como reserva ou titular. Quem decide quem vai jogar é o Abel, mas estou tranquilo, jogando a cada vez que me colocam. Aprecio muito esse carinho, esse afeto da torcida comigo, isso é muito importante para continuar fazendo gols. Estou bem, fazendo gols, tranquilo, e desfrutando esse momento. O apoio da torcida é muito importante para mim - finalizou.