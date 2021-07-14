Cano marca de novo, Vasco sai na frente, mas leva o empate do Coritiba fora de casa

A meta do técnico Marcelo Cabo de pontuar fora de casa foi obtida, mas fica a sensação de ter estado na frente do placar. O Vasco saiu na frente, com mais um gol de Germán Cano, levou o empate do Coritiba e volta para o Rio com 1 a 1 no placar. O duelo desta terça-feira, válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi no Couto Pereira e teve mais emoção no segundo do que no primeiro tempo.Problema antes do inícioRomulo havia ganhado a vaga de Galarza na preparação à partida. Só que no aquecimento ele sentiu, e o paraguaio recuperou a posição no meio-campo.
Início promissor e sóCom um minuto de jogo, Léo Gamalho recebeu cruzamento da esquerda e, de cabeça, fez Vanderlei trabalhar. A finalização foi sem muita força. E aos cinco, foi o Vasco quem se movimentou. Em trama pela direita, a bola foi de Gabriel Pec, para Léo Matos, dele para Galarza e novamente para Pec. O chute do atacante foi à direita do gol de Wilson. Este início prometeu, mas pouco se viu até o final da primeira etapa. De mais perigoso, um chute de Igor Paixão, aos 18 minutos.
Artilheiro de um ladoO segundo tempo, tal qual o primeiro, começou animado. Gabriel Pec, aos dois minutos, chutou forte e fez Wilson mandar para escanteio. Só que desta vez houve continuidade. Com oito minutos, MT tentou de fora da área, Wilson deu rebote, Gabriel Pec mandou para Cano e, para variar, o argentino guardou. Placar aberto.
Artilheiro do outroQuando o Cruz-Maltino começava a dominar as ações, o time da casa puxou contra-ataque, Rafinha cruzou da direita, Andrey escorregou e Léo Gamalho testou. Vanderlei tentou defender, mas a bola acabou entrando, aos 16.
DevagarCom o passar dos minutos, o ritmo da partida voltou a cair. O próximo desafio do Vasco é contra o Náutico, líder da competição. O time de São Januário ainda não conseguiu entrar no G4.
FICHA TÉCNICACORITIBA 1 X 1 VASCO
Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data e hora: 13 de julho de 2021, às 21h30Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)Cartões amarelos: Henrique, Matheus Sales, Wellington Carvalho, Rafinha (CTB); Zeca, Juninho (VAS)Cartões vermelhos: Não houve.
GOLS: Cano (8'/2ºT 0-1) e Léo Gamalho (16'/2ºT 1-1)
CORITIBA: Wilson; Natanael (Igor, 35'/2ºT), Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Matheus Sales (Willian Farias, 12'/2ºT), Gustavo Bochecha (Rafinha, 45'/1ºT), Robinho (William Alves, 12'/2ºT) e Val; Igor Paixão (Dalberto, 35'/2ºT) e Léo Gamalho - Técnico: Gustavo Morínigo.
VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza, MT (Figueiredo, 36'/2ºT) e Marquinhos Gabriel (Arthur Sales, 36'/2ºT); Gabriel Pec (Léo Jabá, 29'/2ºT) e Cano - Técnico: Marcelo Cabo.