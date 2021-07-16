Cano garante desejo de seguir no Vasco e revela segredo do sucesso: 'Alimentação e bom descanso'

O atacante Germán Cano é basicamente um super-herói do Vasco atual. Faz gol de todo jeito, garante pontos, não é poupado... mas a torcida fica preocupada quando lembra que o contrato dele vai até o final deste ano somente. A renovação só deverá ocorrer após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. E se o acesso não é uma condição fundamental, será relevante para as duas partes. Mas o argentino garante o carinho e a vontade de continuar no clube.- É uma honra muito grande representar a camisa do Vasco, fazer muitas coisas aqui. Estou muito contente e convencido do que eu quero. Quero seguir fazendo história no Vasco. Estou feliz, tranquilo. É um orgulho muito grande, significa muito pessoalmente seguir com objetivo de subir à primeira divisão - afirmou, durante rara entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira.
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Hoje com 33 anos, o centroavante do Vasco tem alto número de gols justamente a partir dos 30 anos. E ele revelou como explica o auge teoricamente tardio da carreira.
- Muito fácil. Descansar bem, boa alimentação e cuidado pessoal são importantes para cada jogador. Estou num momento da minha idade em que ela influência muito. Eu me cuido muito, tomo proteínas e aminoácidos para que a recuperação seja mais rápida e eu possa chegar bem a cada jogo. Isso me deu resultado nos últimos dois anos aqui no Vasco. Alimentação e bom descanso - finalizou Cano.
O atacante deve continuar na equipe no jogo contra o Náutico, neste domingo.