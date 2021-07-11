Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cano, do Vasco, presta homenagem a Messi após título da Argentina: 'O melhor da história'
futebol

Cano, do Vasco, presta homenagem a Messi após título da Argentina: 'O melhor da história'

Centroavante cruz-maltino esteve no Maracanã, palco do primeiro título da seleção argentina principal em 28 anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 15:56

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:56

Crédito: Da arquibancada do Maracanã, Cano assistiu ao título de Messi com a seleção argentina (Montagem LANCE!
Se o vice-campeonato da Copa América, neste sábado, entristeceu quem torcia pela Seleção Brasileira, no Vasco, a pequena, mas relevante comunidade argentina celebrou. O centroavante Germán Cano, por exemplo, exaltou o camisa 10 da equipe vencedora.- O melhor da história, assim te queria ver. Leo Messi emociona a todos nós. Argentina campeã - o artilheiro cruz-maltino publicou em sua conta no Instagram. Cano esteve no Maracanã na noite do último sábado. Ele foi ao local da final acompanhado do também argentino Martín Sarrafiore e do paraguaio Matías Galarza.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Numa sequência de fotos com eles e outras pessoas, ele lembrou o tempo que fazia sem a seleção argentina principal conquistar um título.
- Depois de 28 anos, Argentina campeã - vibrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados