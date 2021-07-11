Cano, do Vasco, presta homenagem a Messi após título da Argentina: 'O melhor da história'

Se o vice-campeonato da Copa América, neste sábado, entristeceu quem torcia pela Seleção Brasileira, no Vasco, a pequena, mas relevante comunidade argentina celebrou. O centroavante Germán Cano, por exemplo, exaltou o camisa 10 da equipe vencedora.- O melhor da história, assim te queria ver. Leo Messi emociona a todos nós. Argentina campeã - o artilheiro cruz-maltino publicou em sua conta no Instagram. Cano esteve no Maracanã na noite do último sábado. Ele foi ao local da final acompanhado do também argentino Martín Sarrafiore e do paraguaio Matías Galarza.