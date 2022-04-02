Cano, do Fluminense, tenta superar Gabigol e Erison na briga pela artilharia do Carioca

Os clássicos tem sido sinônimo de Germán Cano "fazendo o L", comemoração em homenagem ao filho Lorezo toda vez que balança a rede. E, neste sábado, o atacante do Fluminense tentará novamente ser protagonista para sair, além do título, também com uma marca importante: ser o artilheiro do Campeonato Carioca. Foram dele os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo no primeiro jogo da final. O segundo confronto, no Maracanã, será às 18h e tem transmissão em tempo real do LANCE!.Até o momento, Cano tem nove gols na temporada, sendo seis deles pelo Carioca. Gabriel Barbosa, do Flamengo, e Erison, do Botafogo, marcaram oito vezes cada. Caso balance a rede duas ou mais vezes, o argentino pode terminar na liderança. Ele fez gol contra os três rivais do Rio de Janeiro na temporada e deu também duas assistências.

Cano tem sido decisivo para o Flu ao longo de toda temporada, mas especialmente na reta final do Estadual. Foi ele quem garantiu a classificação na derrota para o Botafogo na semifinal, quando o Tricolor avançou por ter a vantagem do empate, e também o ótimo resultado no confronto de ida com o Flamengo. Já nos minutos finais, o camisa 14 marcou duas vezes para levar o 2 a 0 a favor para a volta.

- É impressionante a perseverança dele. É um cara que não precisa de muito espaço para finalizar, tem coragem para tentar e acaba conseguindo muitas vezes sem ângulo ou espaço finalizar e criar perigo. Ficamos felizes porque sabemos o quanto é difícil fazer gol. É uma média impressionante, ficamos felizes. É o nosso centroavante, como o Fred. Eles tem que estar recebendo a bola, mas tem o mérito de achar espaços e finalizar. No primeiro gol vi que ele não tinha ângulo e marcou - elogiou o atacante Willan Bigode.O vice-artilheiro do Fluminense na competição é o colombiano Jhon Arias, com quatro gols. O volante Nonato marcou três vezes, enquanto Luccas Claro e Calegari fizeram um gol cada.

Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 18h, novamente no Maracanã, para o jogo de volta do Campeonato Carioca. O Tricolor pode perder por até um gol de diferença. Igualdade no saldo de gols leva a decisão para os pênaltis.