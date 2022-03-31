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Cano destaca importância de vitória do Fluminense para a confiança do time: 'Dois gols muito importantes'

Argentino foi o destaque da noite e marcou os dois gols do Tricolor, que abre grande vantagem para o jogo derradeiro, no sábado...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 00:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 00:04
O Fluminense abriu vantagem no primeiro jogo da final do Carioca. Com dois gols de Germán Cano, o Tricolor venceu o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. Ao final da partida, o centroavante comentou sobre a importância do resultado para retomar a confiança da equipe, que vinha trabalhando para corrigir erros cometidos na semifinal do estadual.
Ao marcar contra o Rubro-Negro, Cano conseguiu o feito de fazer gols contra todos os rivais do Tricolor no torneio. Ele acumula nove gols marcados, e é o atual artilheiro do time. Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar pela final do Carioca neste sábado, às 18h, no Maracanã.

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