Cano destaca importância de vitória do Fluminense para a confiança do time: 'Dois gols muito importantes'

O Fluminense abriu vantagem no primeiro jogo da final do Carioca. Com dois gols de Germán Cano, o Tricolor venceu o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. Ao final da partida, o centroavante comentou sobre a importância do resultado para retomar a confiança da equipe, que vinha trabalhando para corrigir erros cometidos na semifinal do estadual.