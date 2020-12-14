Cano assume a artilharia do ano no futebol brasileiro ao lado de dois ex-vascaínos

A dependência que o Vasco tem dos gols de Germán Cano é impressionante. E os números atestam. Neste domingo, no clássico com o Fluminense, em São Januário, o atacante impediu a derrota cruz-maltina aos 46 minutos do 2º tempo, aproveitando uma batida de Leo Gil para interceptar a bola e estufar as redes. Foi o seu 21º gol no ano, mesmo atuando em uma equipe que marcou apenas 41 vezes. Ou seja, o argentino hoje é responsável por mais de 50% das bolas na rede do time.