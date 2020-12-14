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Cano assume a artilharia do ano no futebol brasileiro ao lado de dois ex-vascaínos

Atacante impediu a derrota do Vasco para o Fluminense nos acréscimos...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 08:50

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 08:50

Crédito: Cano briga pela artilharia do futebol brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
A dependência que o Vasco tem dos gols de Germán Cano é impressionante. E os números atestam. Neste domingo, no clássico com o Fluminense, em São Januário, o atacante impediu a derrota cruz-maltina aos 46 minutos do 2º tempo, aproveitando uma batida de Leo Gil para interceptar a bola e estufar as redes. Foi o seu 21º gol no ano, mesmo atuando em uma equipe que marcou apenas 41 vezes. Ou seja, o argentino hoje é responsável por mais de 50% das bolas na rede do time.
Uma eficiência que coloca Cano no topo da artilharia do futebol brasileiro nesta temporada. Com o tento no clássico, o goleador vascaíno empatou com Thiago Galhardo, do Internacional, e Diego Souza, do Grêmio, no ranking de gols entre os jogadores da Série A. Curiosamente, dois atletas que também já passaram por São Januário. Veja como está a disputa:
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020- Apenas jogadores da Série A | Somente jogos-oficiais
1º - Germán Cano - Vasco - 21 gols em 37 jogosThiago Galhardo - Internacional - 21 gols em 48 jogosDiego Souza - Grêmio - 21 gols em 41 jogos4º - Gabigol - Flamengo - 20 gols em 39 jogosBrenner - São Paulo - 20 gols em 34 jogosMarinho - Santos - 20 gols em 32 jogosPedro - Flamengo - 20 gols em 40 jogosNenê - Fluminense - 20 gols em 41 jogos9º - Luciano - 18 gols em 44 jogosVinícius - Ceará - 18 gols em 46 jogos

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