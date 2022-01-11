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Cannavaro recusa convite da Polônia para substituir Paulo Sousa, que acertou com o Flamengo

Depois de ir ao Mundial na Rússia, em 2018, poloneses terão de passar pela repescagem para voltar ao torneio do Qatar. Treinador alegou pouco tempo para preparar a seleção...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 17:28

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:28

Em busca de um treinador após a saída de Paulo Sousa, que acertou com o Flamengo, a seleção da Polônia viu sua primeira opção recusar uma investida. Campeão mundial em 2006 como jogador, o italiano Fabio Cannavaro foi procurado pela PZPN (federação polonesa), mas recursou o convite.Segundo informações da "Sky Sport Italia", a Polônia ofereceu um contrato de dois anos a Cannavaro, que deu a resposta negativa nesta terça-feira. Apesar de gostar do projeto, o ex-jogador alegou que o tempo para preparar a equipe para a repescagem da Copa do Mundo de 2022 é muito curto.
+ Repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
Após ficar em segundo no Grupo I das Eliminatórias Europeias, a Polônia enfrentará a Rússia na repescagem para o Mundial do Qatar, no dia 24 de março. Caso passem dos russos, os poloneses enfrentam o vencedor do duelo entre Suécia e República Tcheca para definir quem fica com a vaga.
+ Veja medalhões do futebol internacional que poderiam pintar no Brasil
Como técnico, Cannavaro tem passagens por Guangzhou e Tianjin (China), além do Al-Nassr (Arábia Saudita). No Guangzhou, seu último clube, treinou a equipe entre 2014 e 2015 e posteriormente entre 2017 e 2021, deixando o time em setembro do ano passado. Também foi treinador interino da seleção chinesa.
Crédito: FabioCannavarodeixouocomandodoGuangzhouemsetembrode2021(Foto:STR/AFP

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