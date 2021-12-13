Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Canhoto, jovem e selecionável: porque Huerta deverá ser contratado pelo Palmeiras
futebol

Canhoto, jovem e selecionável: porque Huerta deverá ser contratado pelo Palmeiras

Zagueiro encerra uma carência na posição que existe desde a saída de Empereur
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 10:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 10:00

O Palmeiras busca a contratação de mais um zagueiro para o elenco. O nome da vez é o de Valber Huerta, de 28 anos, que atua pela Universidad Católica. Com tratativas avançadas e desfecho iminente, o zagueiro deve chegar por 4 anos de vínculo. A informação foi divulgada pelo ‘ge’ e confirmada pelo NOSSO PALESTRA.
Ao longo da temporada, o departamento de análise de desempeno do Verdão acompanhou o defensor, que também chegou a entrar em campo contra a equipe, nas oitavas de final da Libertadores. O resultado foi a aprovação da comissão técnica por seu perfil técnico e pessoal.As características de Huerta resolvem um problema encontrado pelo Alviverde após a saída de Alan Empereur. O chileno é um jogador de bom passe – com qualidade na saída de bola curta e longa -, é canhoto e experiente, com passagens pela Seleção Chilena, além de ter hábito em competições como a Libertadores.
Além de Huerta, o Verdão busca outros nomes para o plantel. A equipe está próxima de anunciar Marcelo Lomba, do Internacional, e Eduard Atuesta, do Los Angeles FC. Os anúncios devem ocorrer a partir do dia 15, quando Leila assume a presidência do Palmeiras.
Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados