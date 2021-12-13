Canhoto, jovem e selecionável: porque Huerta deverá ser contratado pelo Palmeiras

O Palmeiras busca a contratação de mais um zagueiro para o elenco. O nome da vez é o de Valber Huerta, de 28 anos, que atua pela Universidad Católica. Com tratativas avançadas e desfecho iminente, o zagueiro deve chegar por 4 anos de vínculo. A informação foi divulgada pelo ‘ge’ e confirmada pelo NOSSO PALESTRA.

Ao longo da temporada, o departamento de análise de desempeno do Verdão acompanhou o defensor, que também chegou a entrar em campo contra a equipe, nas oitavas de final da Libertadores. O resultado foi a aprovação da comissão técnica por seu perfil técnico e pessoal.As características de Huerta resolvem um problema encontrado pelo Alviverde após a saída de Alan Empereur. O chileno é um jogador de bom passe – com qualidade na saída de bola curta e longa -, é canhoto e experiente, com passagens pela Seleção Chilena, além de ter hábito em competições como a Libertadores.

Além de Huerta, o Verdão busca outros nomes para o plantel. A equipe está próxima de anunciar Marcelo Lomba, do Internacional, e Eduard Atuesta, do Los Angeles FC. Os anúncios devem ocorrer a partir do dia 15, quando Leila assume a presidência do Palmeiras.