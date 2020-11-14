Candidatos a presidente denunciam envio de 'fake news' a sócios do Vasco

Crédito: Luiz Portilho

Candidatos a presidente do Vasco no pleito deste sábado, Jorge Salgado, da chapa "Mais Vasco", e Julio Brant, da "Sempre Vasco", denunciam que os sócios do clube estão recebendo mensagem pelo celular com a falsa afirmação se que a eleição está cancelada.

- Nossa eleição está respaldada pela mais alta corte do país - disse Brant, ao lado de Salgado.O pleito teve início às 9 horas e ocorre de forma online ou presencial na sede do Calabouço, no Centro do Rio, até às 22h. O motivo da realização desta votação é a suspensão do pleito presencial de uma semana atrás, em São Januário, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).