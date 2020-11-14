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Candidatos a presidente denunciam envio de 'fake news' a sócios do Vasco

Brant e Salgado relatam compartilhamento de mensagens de que a eleição está cancelada...
LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 12:06

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 12:06

Crédito: Luiz Portilho
Candidatos a presidente do Vasco no pleito deste sábado, Jorge Salgado, da chapa "Mais Vasco", e Julio Brant, da "Sempre Vasco", denunciam que os sócios do clube estão recebendo mensagem pelo celular com a falsa afirmação se que a eleição está cancelada.
- Nossa eleição está respaldada pela mais alta corte do país - disse Brant, ao lado de Salgado.O pleito teve início às 9 horas e ocorre de forma online ou presencial na sede do Calabouço, no Centro do Rio, até às 22h. O motivo da realização desta votação é a suspensão do pleito presencial de uma semana atrás, em São Januário, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Apenas os candidatos Julio Brant, da chapa "Sempre Vasco", e Jorge Salgado, da "Mais Vasco", disputam a eleição neste sábado. O atual presidente do clube, Alexandre Campello, da "No Rumo Certo", Sergio Frias, da "Aqui é Vasco", e Luis Roberto Leven Siano, da "Somamos", retiraram a candidatura após a decisão do STJ.Ao todo, 3.117 sócios foram aprovados para votar. Foi formado um comitê para analisar os casos reprovados. Somente se receberem aval do presidente da Assembleia Geral, Faues Mussa, e dos representantes das duas chapas, os sócios reprovados poderão votar.

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