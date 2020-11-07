Candidatos à presidência do Vasco votam em São Januário

Crédito: Divulgação / Mais Vasco

Todos os candidatos a presidente do Vasco já votaram no pleito deste sábado em São Januário. A votação, que ocorre de forma presencial no ginásio do clube, vai até as 22h (de Brasília).O primeiro a colocar seu voto na urna foi Julio Brandt, da chapa Sempre Vasco, ainda pela manhã. "A onda amarela está chegando a São Januário para fazer a transformação que precisamos", disse o candidato.

Depois, perto das 12h, foi a vez de Leven Siano, da Somamos. "É um belo dia de democracia, com todos os cuidados sendo tomados. Mostramos que essa eleição pode, sim, presencial", afirmou Siano.

Alexandre Campello, candidato a reeleição pela chapa No Rumo Certo, foi o terceiro a voltar. "Sócio vascaino, nosso movimento está crescendo muito agora. A eleição vai até às 22h. Seu voto é importante", convocou o atual presidente.

Em seguida, já no início da tarde, Sérgio Frias votou. O candidato da Aqui é Vasco descartou boatos sobre sua possível retirada de candidatura. "O grupo Casaca vai até o fim nesta eleição. Aqui é Vasco!", disse Frias.