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Candidatos à presidência do Vasco votam em São Januário

Julio Brandt, Leven Siano, Alexandre Campello, Sergio Frias e Jorge Salgado participaram do pleito neste sábado e falaram com sobre a votação com os torcedores vascaínos...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 15:26

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 15:26

Crédito: Divulgação / Mais Vasco
Todos os candidatos a presidente do Vasco já votaram no pleito deste sábado em São Januário. A votação, que ocorre de forma presencial no ginásio do clube, vai até as 22h (de Brasília).O primeiro a colocar seu voto na urna foi Julio Brandt, da chapa Sempre Vasco, ainda pela manhã. "A onda amarela está chegando a São Januário para fazer a transformação que precisamos", disse o candidato.
Depois, perto das 12h, foi a vez de Leven Siano, da Somamos. "É um belo dia de democracia, com todos os cuidados sendo tomados. Mostramos que essa eleição pode, sim, presencial", afirmou Siano.
Alexandre Campello, candidato a reeleição pela chapa No Rumo Certo, foi o terceiro a voltar. "Sócio vascaino, nosso movimento está crescendo muito agora. A eleição vai até às 22h. Seu voto é importante", convocou o atual presidente.
Em seguida, já no início da tarde, Sérgio Frias votou. O candidato da Aqui é Vasco descartou boatos sobre sua possível retirada de candidatura. "O grupo Casaca vai até o fim nesta eleição. Aqui é Vasco!", disse Frias.
O último a votar foi Jorge Salgado, por volta das 14h. "Deu tudo certo. Vamos rumo à vitória, com dedicação. Nós vamos ganhar", disse o candidato da Mais Vasco.

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