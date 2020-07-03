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Candidato à presidência do Botafogo apresenta banco europeu interessado em investir no clube-empresa

Walmer Machado, candidato do grupo 'O Mais Tradicional' divulgou carta de interesse do Alantra, instituição financeira com sede em Londres e Madri e presente em 21 países...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 17:21
Crédito: Divulgação
O advogado Walmer Machado, candidato do grupo "O Mais Tradicional" à presidência do Botafogo protocolou, nesta sexta-feira, a entrega, ao Presidente Nelson Mufarrej, da carta de interesse real do Alantra Corporate em estruturar investimentos no Botafogo Futebol e Regatas.
O Alantra é um banco de investimento europeu, presente em 21 países, com sedes em Londres e Madrid, especializado na assessoria a empresas para operações envolvendo dívida ou capital junto aos mercados internacionais. Na carta, assinada pelo representante do banco no Brasil, Geraldo Rinaldi, solicita informações sobre a real situação financeira do clube, incluindo documentos e o estudo realizado pela auditoria Ernest & Young.
– É muito importante que o Botafogo seja reestruturado urgentemente. E os investidores estão chegando para nos ajudar a sanear as dívidas. E, como havíamos dito, não esperaremos o resultado das eleições para apresentar essas empresas, como estamos fazendo com o Alantra – ressaltou Walmer Machado.
Na carta, o Alantra informa que apresentará a melhor plataforma para que os investimentos cheguem ao Botafogo a partir de uma S.A., fundos de Investimentos ou mesmo através de recursos de um investidor.
– Precisamos ser proativos, eficientes e transparentes. Não podemos iludir os sócios e os torcedores com projetos que não resolvem o problema. Nosso grupo está unido e trabalhando fortemente na vinda de investidores REAIS que resolverão, de forma definitiva, a situação do nosso Botafogo – finalizou Machado.

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