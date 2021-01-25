Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18: conheça o time do Palmeiras e confira datas da primeira fase

Crédito: Flávio Torres

O Palmeiras contratou um time feminino para poder atuar no Campeonato Brasileiro Sub-18, que começa a partir do dia 26 e cuja primeira fase ocorrerá em Sorocaba. Essa é a segunda participação do time alviverde no campeonato, que vem em busca do título inédito. As palestrinas estreiam contra o Internacional, às 8h, com transmissão da CBF TV.

O Verdão está no Grupo 1, que ficou conhecido com o “grupo da morte”. Além do Internacional, elas irão enfrentar o Bahia e o Coritiba, em partidas de ida e volta, todas em Sorocaba.

Para se classificar, o Palmeiras precisa ficar em primeiro do grupo ou estar entre os dois melhores segundos colocados. Caso avancem para a segunda fase da competição, as partidas serão disputadas em Criciúma-SC.As palestrinas vêm, em sua grande maioria, da base sulista da Chapecoense. Muitas delas passaram por uma base no futsal, o que faz com que tenham mais agilidade dentro de campo.

Como em 2019, algumas dessas meninas devem permanecer no time principal do Palmeiras. O time alviverde havia feito isso com as seguintes atletas: Lurdinha, Vitória, Doroty, Livyan e Bia.

O NOSSO PALESTRA/LANCE! falará a seguir um pouco sobre cada atleta do time alviverde para a disputa do campeonato:Goleiras:

Euliza: A goleira vestirá a camisa 1 do time alviverde. Ela é natural de Pinhalzinho-SC e estava atuando na Chapecoense-SC. Euliza tem 1,68 m de altura, 14 anos e é conhecida como Elu. A goleira já foi campeã gaúcha sub-15 de futsal.Awanny: A número 14 do Palmeiras é natural de Barra D’Alcântra-PI. Ela estava no Fortaleza-CE, mas tem passagem pelo Iranduba-AM e Realidade Jovem – SP. Além disso, já foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17. Awanny tem 1,69 de altura e 17 anos.Zagueiras:

Caroline: Conhecida como Carol, a zagueira vestirá a camisa 4. Ela tem 17 anos e 1,65 m de altura. Estava na Chapecoense-SC e coleciona alguns títulos, foi campeã Gaúcha Sub-15 de futsal, bicampeã catarinense de futsal sub-17, campeã brasileira de futsal escolar e bronze no mundial de futebol escolar. Caroline é natural de Campo Erê-SC e pode ser considerada um dos destaques do time.Ana Carolinny: Também conhecida como Karol, a zagueira será detentora da camisa 11 alviverde. Ela é natural de São Luís-MA e tem passagens pelo Iranduba-AM, Ibp-Afasca-MA, Chapadinha-MA e Boca Juniors-PI. Karol tem 17 anos, 1,74 m de altura e também coleciona títulos. É campeã dos jogos escolares Maranhenses, campeã regional do Nordeste, campeã Metropolitana de Futsal e bronze no Brasileiro de Futsal Sub-17.Priscila: Detentora da camisa 18, a zagueira tem 17 anos e é natural de Belo Horizonte-MG. Pri, como é conhecida, tem passagens pelo Cruzeiro-MG e pelo Futgol-MG.Ludmilla: A dona da camisa 10, é uma zagueira que também atua no meio de campo. Ela é natural de Limeira-SP, tem 17 anos e 1,64 m. Lud, como apelidada, já esteve presente no elenco alviverde, em 2019. Ela também tem passagens pelo Corinthians-SP, Internacional de Limeira-SP e Atlético Mineiro-MG.Laterais:

Julia: Atuando na lateral-esquerda, Julia é natural de Marmeleiro-PR, com apenas 15 anos e 1,64 m. Julinha, como é apelidada, usará a camisa 7, ela vem da Chapecoense-SC. É bicampeã catarinense de futsal, campeã catarinense de futebol de campo e bronze na Liga de Desenvolvimento.Manuela: Com 18 anos, Manuela atua na lateral esquerda e no meio de campo. A dona da camisa 19 tem 1,64 m de altura e é natural de São Luís-MA. Apelidada de Manu, a jogadora já passou pelo Fortaleza-CE, Instituto Bom Pastor-MA, Afasca-MA, Chapadinha-MA, Boca Juniors-PI e Iranduba-AM. Ela foi campeã Metropolitana de futsal e vice-campeã da Copa Cidade Verde Piauiense Sub-17, onde foi eleita a melhor jogadora da competição.Evelin: A única lateral direita do time alviverde é também um dos nomes cotados para ser o grande destaque da competição. Com passagens pelo Corinthians-SP e Chapecoense-SC, a dona da camisa 9 tem 18 anos e 1,63 m de altura. Eve é natural de Coronel Vivida-PR e carrega os seguintes títulos: é campeã catarinense de Futsal feminino Sub-15, bronze no Mundial Escolar na Sérvia, campeã paranaense de futsal Sub-17 e vice-campeã Paranaense.Meio de campo:

Joice: A camisa 6 tem 17 anos e 1,64 m de altura. Ela é natural de Nova Crixás-GO e tem passagens pela Chapecoense-SC, Jaó Universo-GO e Adell-SC. Juici é tricampeã do Campeonato Goiano, bicampeã do Campeonato Catarinense e bronze no Mundial Escolar.Thayná: Natural da Belo Horizonte-MG, a meio-campista tem 17 anos e 1,68 m de altura. Sem apelidos, Thayná tem passagens pelo Bahia-BA, Lusaca-BA, Cruzeiro-MG e Futgol-MG. A meia irá vestir a camisa 15.Ana Clara: Conhecida como Aninha, detentora da camisa 16, ela é natural Caetanópolis-MG. Ela tem 16 anos e 1,66 m de altura. Ana tem passagem pelo Futgol-MG.Tatiane: A dona da camisa 13 atua na posição de meia-atacante e é natural de Joinvile-SC. Com 17 anos e 1,62 m de altura, ela já atuou pelo Tamandaré-SC, PNG-SC, Joinville-SC, Mundo Novo-RS e Avaí/Kindermann-SC. Taty já foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17 e coleciona os títulos de pentacampeã dos Joguinhos, campeã Gaúcha Sub-15, campeã Catarinense de Futebol de Areia (2018), vice-campeã com a Seleção Brasileira de Futsal Sub-15 (2016).Naiane: Natural de Espumoso-RS, ela também atua como meia-atacante e ficará com a camisa 2. Com 17 anos e com 1,65 m, Nainá jogava na Chapecoense-SC, ela foi campeã do Brasileiro Escolar Sub-18 e campeã do Campeonato Catarinense Sub-17.Atacantes:

Giovana: Com 18 anos e 1,55 m de altura, a camisa 12 é Arapongas-PR. Gi tem passagens pela Chapecoense-SC, Rolândia Futsal-PR, Arapongas Futsal-PR e Coritiba-PR. Ela é campeã do Campeonato Catarinense Sub-17 e campeã do Catarinense Sub-17 de Futsal.Brendha: Natural de Pitangueiras-PR, Brendha é cotada para ser um dos destaques do time alviverde, usará a camisa 5. Com 18 anos e 1,65 m, ela tem passagens pela Chapecoense-SC e Foz do Iguaçu-PR. Bre carrega consigo uma história, é campeã do Mundial Escolar de Futsal, campeã Catarinense Sub-17 de Futsal, vice-campeã do Torneio da Conmebol e campeã Catarinense de Futebol.Jaqueline: A camisa 3 é natural de São Luís-MA, tem 17 anos e 1,75 m de altura. Jack passou pelo Viana-MA e Fortaleza-CE, ela é bicampeã Infantil e campeã Infanto dos Jogos Escolares de Futsal, campeã do Torneio de Futebol Adulto das Zonas Rurais, Cohab e Ribamarence e campeã Maranhense de Beach Soccer Adulto.Mariana: A detentora da camisa 17 é natural de Crato-CE. Ela tem 18 anos e 1,56 de altura, passagens pelo Futgol-MG e Filadélfia-MG. Mariana é conhecida como Mari ou Pitchulinha.Dóroty: A camisa 8 já é conhecida pela torcida alviverde, ela está no Palmeiras desde 2019. Doty, como é conhecida, tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-17 e coleciona Copa Paulista (2019) e Taça das Favelas (2019). Ela é natural de São Paulo-SP, tem 16 anos e 1,67 de altura.

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