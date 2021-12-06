Campeões sul-americanos em 2021, Palmeiras e Athletico-PR fazem prévia da final da Recopa

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam nesta segunda-feira (06), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Campeões sul-americanos em 2021, as duas equipes estão garantidas na final da Recopa e se enfrentarão nos dias 23 de fevereiro, em Curitiba, e 2 de março, no Allianz Parque.Após faturar o título da Libertadores 2020, os comandados de Abel Ferreira disputaram a Recopa em abril deste ano e foram superados pelo Defensa y Justicia, da Argentina. O Verdão vai em busca da conquista inédita da competição, sendo que em1999, ano do primeiro triunfo continental, o torneio não aconteceu, assim como em 2000, 2001 e 2002.

Está será a primeira vez que Palmeiras e Athletico-PR vão se enfrentar em uma final. Em decisões de mata-matas, são oito jogos pela Copa do Brasil, com larga vantagem palmeirense - cinco vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.Após disputar seis finais em 2021, maior recorde história do clube em um ano, o Palestra já conta com uma decisão pela frente em 2022 e terá a chance de chegar ao quarto título desde a chegada de Abel Ferreira.

Com a terceira posição na tabela do Brasileirão garantida, o Palmeiras terá, além do Athletico-PR, um último confronto frente ao Ceará na próxima quinta-feira (09), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri.