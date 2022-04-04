Campeões em 2012, Cássio, Fábio Santos e Paulinho relembram título e projetam mais uma Libertadores

10 anos após a conquista da Libertadores, o Corinthians está prestes a fazer sua primeira partida nesta edição do torneio continental, na terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz. Alguns dos protagonistas do título em 2012 relembraram a histórica campanha e projetaram o início de mais uma caminhada na competição.> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra times da Bolívia

- Expectativa é a melhor possível. Sabemos que a Libertadores é um campeonato especial. 10 anos de 2012, isso torna ainda mais especial essa Libertadores. A ansiedade está batendo para a gente estrear o mais rápido possível - disse Fábio Santos, autor do primeiro gol do Timão no jogo de volta das oitavas de final daquela campanha, contra o Emelec.

- Depois de muitos anos, dá para pensar o que foi aquele ano de 2012, com o título. Agora estamos tendo uma nova oportunidade. Importante e gratificante estar disputando mais uma vez a Libertadores pelo Corinthians. Espero que a gente tenha o mesmo sucesso que tivemos lá atrás - afirmou Paulinho, responsável pelo gol decisivo contra o Vasco nas quartas de final.

Outro heroi alvinegro em 2012 foi Cássio, que ficou marcado por ter parado Diego Souza nas quartas de final, contra o Vasco. O goleiro se mostrou feliz em voltar a disputar a competição, e se mostrou confiante para a partida diante do Always Ready.

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- Feliz pelo Corinthians voltar a Libertadores. Temos que estar jogando com frequência, e voltar é sempre bom. Esperamos fazer um grande campeonato, temos um jogo muito difícil. Vamos com confiança, para fazer uma grande partida e sair vitorioso - comentou o capitão do Timão.

- Com todo respeito as outras equipes, mas o Corinthians entra para brigar pelo título. Todos os jogos são importantes. Tentar fazer o melhor, passo a passo, sem pensar lá na frente, e sim na classificação. Temos que fazer uma grande partida para sairmos com a vitória, ou buscar pontos - completou Cássio.