Campeões da Copinha substituem infectados pela Covid-19 na viagem do Palmeiras para o Mundial

O técnico Abel Ferreira convocou o lateral-esquerdo Vanderlan e o ponta Giovani para substituir Joaquín Piquerez e Gabriel Veron no embarque do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes nos Emirados Árabes Unidos, nesta quarta-feira (2). Os dois jovens são formados nas categorias de base do clube e foram peças fundamentais na conquista da inédita Copa São Paulo de juniores, neste ano. O LANCE! acompanha em tempo real a viagem do Verdão, acompanhe.Piquerez e Veron foram diagnosticados com Covid-19 na última terça-feira (1), antes da vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, pelo Campeonato Paulista.

Com isso, os dois não viajarão com o grupo para Abu Dhabi. O clube informou que ambos estão assintomáticos, ficarão em isolamento em São Paulo e serão testados rotineiramente. Negativando, embarcam para se juntar ao elenco.

Mas o próprio comandante português acha difícil a utilização deles na competição prioritária do Verdão na temporada.

- Preocupa bastante (a situação dos dois jogadores). Gostaria muito de ter eles, mas não sabemos se será possível. O fato deles terem que ficar de quarentena, sem treinar, sem estarem com nós, focados e aí só eventualmente puderem viajar dificulta bastante.

Segundo aponta o comandante português, a situação de Piquerez e Veron lembra muito os problemas que o Palmeiras enfrentou na edição de 2021 do Mundial, quando a equipe terminou em quatro lugar perdendo os dois jogos e sequer marcando gols pela falta de preparação adequada.

- Se chegarem em cima da hora vão enfrentar jet leg (distúrbio temporário do sono que pode afetar pessoas que viajam rapidamente em vários fusos horários). Isso nos afetou muito no ano passado. E nós estamos dando toda a estrutura necessária para o grupo se preparar, principalmente nessa questão do fuso horário. São duas baixas que temos de ver o que conseguimos fazer. Mesmo que estejam disponíveis para a estreia (na próxima terça-feira, dia 8), não estarão em sua força máxima, em sua capacidade máxima.

Os substitutos, apesar de jovens, estão prestigiados no Palmeiras. Vanderlan é constantemente elogiado por Abel e convocado para integrar o grupo profissional. Giovani viu o clube recusar uma proposta de 16 milhões de euros (cerca de R$ 95,6 mi) do Ajax, da Holanda, por acreditar que ele tem potencial para dar um retorno ainda maior.

O Palmeiras embarca em voo fretado para o Mundial às 13h (de Brasília) desta quarta. A chegada está prevista para acontecer às 4h (de Brasília) desta quinta-feira (3). No mesmo dia os jogadores já têm treino marcado.Ao todo, 27 jogadores viajarão para Abu Dhabi. Abel precisa definir a lista dos 23 inscritos, sendo obrigatório três goleiros, até 48 horas antes da estreia, na terça-feira (8), contra o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.

Todos os jogadores que embarcam nesta tarde testaram negativo para Covid-19.

Confira a lista dos jogadores que embarcam para Abu Dhabi;

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Vinicius

Laterais: Jorge, Marcos Rocha, Mayke, Vanderlan

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Kuscevic, Renan, Murilo

Meio-campistas: Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Atuesta, Jailson

Atacantes: Breno Lopes, Dudu, Rony, Deyverson, Rafael Navarro, Wesley, Giovani