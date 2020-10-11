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futebol

Campello detona arbitragem após derrota no clássico: 'Um absurdo'

Presidente do Vasco fica na bronca e assinala três lances polêmicos contra o Vasco no jogo...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 21:43

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 21:43

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Alexandre Campelo, presidente do Vasco, não poupou críticas à arbitragem do clássico contra o Flamengo, neste sábado. Após a derrota por 2 a 1, o mandatário concedeu entrevista à Rádio Tupi e disse que o Cruz-Maltino foi prejudicado novamente diante do rival rubro-negro.- É um absurdo o que aconteceu no jogo de hoje contra o Flamengo. Mais uma vez o Vasco sendo prejudicado pela arbitragem nos jogos com o Flamengo.Para exemplificar onde o Vasco foi prejudicado, Campello enumerou três lances polêmicos da partida e cobrou explicações da CBF sobre a quantidade de vezes que o VAR entrou em ação contra o Vasco.
- Aos 5 minutos, o árbitro dá amarelo no Tenório, desnecessário. Não teve o mesmo critério com Diego, que deveria ter tomado o segundo amarelo e sido expulso. Ele para a jogada que o Vasco tinha vantagem e não dá cartão, viu que era o Diego, que tinha cartão.
- A falta do empate, a bandeirinha não deu falta. O Pedro deixou o corpo bater e ele vai e aplica falta contra o Vasco.
- Por último um impedimento pelo VAR. Claramente na mesma linha. Obviamente traçam aquelas linhas vermelha e azul que ninguém sabe quem é que traça, de que maneira traça, quando é que traça. Quando é a favor do Vasco não acontecem. Se analisar a quantidade de vezes que o VAR foi desfavorável ao Vasco, em comparação a que foi favorável, a diferença é enorme. Um absurdo, a CBF deveria dar explicações a esses fatos.
Com mais uma derrota, o Vasco chegou a sete jogos sem vencer. Nesta semana, o técnico Ramon Menezes foi demitido e o clube ainda está na busca pelo substituto. Atualmente na 10ª posição, com 18 pontos, o clube volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Internacional, fora de casa.

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