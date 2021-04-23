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Campeão sub-20, Niccolas Zardo treina com equipe multidisciplinar antes de voltar ao Botafogo-SP

Após integrar grupo profissional do Sport, goleiro se dedica para chegar em boa forma ao clube de Ribeirão Preto
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Publicado em 23 de Abril de 2021 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 16:41
Crédito: Divulgação
A pandemia segue assolando o país e os clubes do interior de São Paulo também sentem o grande impacto. Ao contrário das equipes profissionais, os atletas sub-20 ainda não retornaram aos gramados. Ciente da necessidade de estar na melhor forma possível, o jovem goleiro Niccolas Zardo vem treinando com uma equipe multidisciplinar antes de se apresentar ao Botafogo-SP.
+ Fortes emoções! Confira como ficaram sorteados os duelos da terceira fase da Copa do BrasilRecém-contratado pelo clube, Niccolas não teve muito tempo de treino com os seus novos companheiros de equipe. Sendo assim, vem sendo acompanhando por uma equipe formadora de grandes campeões até voltar ao clube paulista.
- Todo atleta precisa estar pronto para entrar no campo e estou me preparando muito para chegar ao clube nas melhores condições. Tenho treinado todos os fundamentos necessários e estou me sentindo muito bem - disse o jovem.
Revelado na “Futuro Craque de Canoas’, escola conveniada ao Grêmio, Nicolas se transferiu para o Cruzeiro de Cachoeirinha-RS, em 2016, e obteve grande destaque. Foi vice-campeão da Copa União e goleiro menos vazado da competição. No ano seguinte, o vice da Taça Champions e o prêmio de melhor goleiro da competição.
Em 2019, após grande destaque individual, se transferiu para o Sport Recife e conquistou o título do Campeonato Pernambucano Sub-20. Com o grande destaque individual, treinou entre os profissionais do clube. Com o objetivo de ter mais oportunidades, se transferiu para o Botafogo-SP nesta temporada.

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