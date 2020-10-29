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futebol

Campeão, Rony tenta manter versão da Libertadores na Copa do Brasil

Participativo no torneio sul-americano com dois gols e quatro assistências, ele estreia pelo Verdão no torneio nacional para ser protagonista como na campanha do Atlhetico, em 2019...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 08:10

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 08:10
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Copa do Brasil de 2019 foi especial para o atacante Rony. Destaque na campanha do Athletico-PR, ele foi campeão, marcou o gol do título e chamou a atenção de vários clubes até chegar ao Palmeiras, em fevereiro deste ano, em uma negociação cheia de reviravoltas.
Nesta quinta-feira (29), ele entra em campo como atual campeão do torneio para ajudar o Verdão contra o Red Bull Bragantino, às 19h (horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid, no jogo de ida das oitavas de final.Para conseguir ser novamente protagonista na competição, Rony precisa ativar o modo Copa Libertadores. Destaque da fase de grupos, o atacante participou de seis gols ao marcar duas vezes e dar outras quatro assistências.
Ciente de que é preciso encontrar uma regularidade, o jogador sabe o quanto é importante aproveitar as oportunidades recebidas de Andrey Lopes após a saída de Vanderlei Luxemburgo.
Ainda zerado no Campeonato Brasileiro e após passar em branco também no estadual, apesar do título, o camisa 11 é quem mais está presente em gols na Libertadores.
A estreia na Copa do Brasil serve para Rony tentar repetir a campanha vitoriosa do ano passado e ajudar o Verdão com o desempenho que tem tido no torneio continental.

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