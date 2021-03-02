Campeão no Atlético-GO, João Victor vibra com volta ao Corinthians

Campeão goiano com o Atlético-GO no último sábado, o zagueiro João Victor voltou de empréstimo ao Corinthians na segunda-feira e já foi inscrito no Campeonato Paulista. O zagueiro de 22 anos vibrou com a nova oportunidade que terá no clube alvinegro.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos- Muito feliz em estar tendo essa nova oportunidade. Fui para o Atlético em busca de fazer um bom campeonato lá e voltar com reais chances de jogar. Espero corresponder a todos que acreditaram em mim. A final foi importante para todos, trabalho que buscamos há tempos. Primeiro título. Fazendo um gol de pênalti que foi decisivo. Eu e Mancini chegamos na mesma época no Atlético, ele me deu chance de estrear, confiou em mim. Vai me ajudar, me dá conselhos desde então. Agora, é dar o máximo de mim, honrar essa camisa - afirmou o zagueiro.