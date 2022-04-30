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Campeão espanhol, Marcelo se torna o jogador com mais títulos na história do Real Madrid

Brasileiro ultrapassou Paco Gento e agora tem 24 títulos com a camisa do clube merengue. Camisa 12 está nos últimos meses de contrato com a equipe da capital espanhola...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 13:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 13:15
Jogador do Real Madrid desde 2006, Marcelo entrou de vez para a história do clube merengue. Com a vitória da equipe sobre o Espanyol, neste sábado, por 4 a 0, e a conquista de La Liga com quatro rodadas de antecedência, o lateral se tornou o jogador com mais títulos na história do clube, com 24 taças.O brasileiro, que já havia empatado com Paco Gento após a conquista da Supercopa da Espanha no início de 2022, agora lidera de forma isolada a lista de maiores vencedores da história merengue.
+ Tabela e jogos da La Liga
Veja a lista de títulos de Marcelo com a camisa do Real Madrid:​6x - Campeão do Campeonato Espanhola5x - Campeão da Supercopa da Espanha4x - Campeão da Uefa Champions League​4x - Campeão do Mundial de Clubes da Fifa​3x - Campeão da Supercopa da Uefa 2x - Campeão da Copa do Rei
+ Jorge Jesus ainda sem clube: veja 25 técnicos estrangeiros livres no mercado
Apesar de já ter 24 títulos conquistados, Marcelo pode encerrar a temporada 2021/22 com 25 troféus. O Real Madrid está na semifinal da Champions League e decide com o Manchester City na próxima quarta-feira a vaga na decisão.
O camisa 12 está em seus últimos dias de contrato com o Real Madrid. O brasileiro tem vínculo com os Merengues até o final de junho e deve deixar o clube.
Crédito: MarceloconquistouaSupercopadaEspanhaeLaLiganestatemporada(Foto:AFP

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