Campeão espanhol, Marcelo se torna o jogador com mais títulos na história do Real Madrid

Jogador do Real Madrid desde 2006, Marcelo entrou de vez para a história do clube merengue. Com a vitória da equipe sobre o Espanyol, neste sábado, por 4 a 0, e a conquista de La Liga com quatro rodadas de antecedência, o lateral se tornou o jogador com mais títulos na história do clube, com 24 taças.O brasileiro, que já havia empatado com Paco Gento após a conquista da Supercopa da Espanha no início de 2022, agora lidera de forma isolada a lista de maiores vencedores da história merengue.

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Veja a lista de títulos de Marcelo com a camisa do Real Madrid:​6x - Campeão do Campeonato Espanhola5x - Campeão da Supercopa da Espanha4x - Campeão da Uefa Champions League​4x - Campeão do Mundial de Clubes da Fifa​3x - Campeão da Supercopa da Uefa 2x - Campeão da Copa do Rei

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Apesar de já ter 24 títulos conquistados, Marcelo pode encerrar a temporada 2021/22 com 25 troféus. O Real Madrid está na semifinal da Champions League e decide com o Manchester City na próxima quarta-feira a vaga na decisão.

O camisa 12 está em seus últimos dias de contrato com o Real Madrid. O brasileiro tem vínculo com os Merengues até o final de junho e deve deixar o clube.