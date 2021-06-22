Campeão do Brasileirão Sub-20 pelo Atlético-MG, Dudu assina com o Bahia

Crédito: Jogador tem apenas 20 anos de idade (Arquivo Pessoal

O jovem lateral-esquerdo Dudu assinou contrato em regime de empréstimo com a equipe do Bahia na tarde desta segunda-feira (21). O atleta tem contrato com o Tricolor de Aço até junho de 2022 e chega por empréstimo do Confiança. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Através de postagem feita nas redes sociais, o jogador de 20 anos de idade falou sobre a chegada no clube de Salvador:

- É uma honra poder vestir a camisa desse clube tão tradicional do Brasil. Espero fazer história aqui dentro. Muito feliz pela oportunidade e agradeço demais a confiança no meu trabalho. Vou dar o meu máximo no dia a dia para poder retribuir da melhor forma possível dentro de campo.

O lateral estava atuando pelo Sub-20 do Atlético-MG desde setembro de 2020 onde fez parte da equipe que venceu o Campeonato Brasileiro da categoria.

Antes, o jogador vinha sendo um dos destaques da equipe profissional do Confiança onde também levantou uma taça, a de campeão Sergipano.Dudu fez 12 jogos pelo Dragão onde, inclusive, foi eleito o “Craque Revelação” do estadual na temporada passada.