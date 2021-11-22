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Campeão da Série B, Botafogo se garante na terceira fase da Copa do Brasil de 2022

Com o título da segunda divisão do Brasileirão, Alvinegro pula duas etapas e entrará na competição junto das equipes da Taça Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 19:48

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 19:48

Além da natural alegria e sensação de alívio, o título da Série B trará uma folga no calendário no começo de temporada para o Botafogo. Pelo título da segunda divisão do Brasileirão, conquistado neste domingo, o Alvinegro já está diretamente na terceira fase da Copa do Brasil de 2022.+ Título da Série B, planejamento para 2022 e superação: diretor do Botafogo abre o jogo; veja o vídeo!
Ou seja, o Botafogo vai 'pular' duas fases e iniciar a competição no mesmo estágio que as equipes que se classificam para a Libertadores iniciam - além delas, os campeões da Copa do Nordeste e da Copa Verde também entram no torneio nesta fase.
O Botafogo, portanto, terá dois compromissos com uma carga eliminatória a menos logo no começo da temporada. Vale lembrar que o Alvinegro foi eliminado pelo ABC-RN na segunda fase da Copa do Brasil nesta temporada.
Antes de pensar em 2022, a equipe comandada por Enderson Moreira possui o último jogo pela Série B: no domingo, o Botafogo mede forças com o Guarani no Estádio Nilton Santos.
Crédito: TroféudaCopadoBrasil(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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