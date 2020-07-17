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Campeão brasileiro sub-20, volante relembra passagem pelo Botafogo e revela sonho de atuar na Europa

Atualmente com 22 anos, Jordan Souza foi um dos destaques na campanha do título inédito da base do Glorioso em 2016. Jovem também teve passagem pelo Corinthians...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 21:31

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 21:31
Crédito: Divulgação/Botafogo
O volante Jordan Souza é um dos jovens jogadores que marcaram história em sua passagem pelas categorias de base do Botafogo. Campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2016, o jovem de 22 anos foi um dos destaques na campanha do inédito título nacional.
Após quatro anos da conquista, Jordan relembra sua passagem pelo Botafogo e de marcar seu nome nas categorias de base do clube alvinegro. O volante ficou no Glorioso durante oito anos antes de se transferir para a equipe sub-20 do Corinthians, em 2018.
– A conquista do Brasileirão Sub-20 pelo Botafogo foi uma etapa muito importante na minha carreira. É o maior título da categoria de base do clube e eu pude cravar meu nome na história. Hoje em dia é legal saber que tem foto minha em General Severiano ao lado de quadros dos campeões estaduais e brasileiros. É um reconhecimento muito grande e até hoje foi o mais marcante em minha vida – disse o volante.
Com sondagens do futebol português, Jordan Souza ainda não definiu seu futuro, mas tem como objetivo retomar a carreira. Apesar de ter tido destaque na base, o volante ainda busca a sonhada estreia como jogador profissional e sonha um dia em atuar na Europa.
– Estou esperando por uma oportunidade e sei que quando ela vier, vou estar pronto para procurar desempenhar meu futebol ao máximo e poder deixar uma boa primeira impressão. Tenho como objetivo voltar a jogar em alto nível e se tudo der certo realizar meu sonho de atuar na Europa – revelou.

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