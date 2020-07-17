Campeão brasileiro sub-20, volante relembra passagem pelo Botafogo e revela sonho de atuar na Europa

Crédito: Divulgação/Botafogo

O volante Jordan Souza é um dos jovens jogadores que marcaram história em sua passagem pelas categorias de base do Botafogo. Campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2016, o jovem de 22 anos foi um dos destaques na campanha do inédito título nacional.

Após quatro anos da conquista, Jordan relembra sua passagem pelo Botafogo e de marcar seu nome nas categorias de base do clube alvinegro. O volante ficou no Glorioso durante oito anos antes de se transferir para a equipe sub-20 do Corinthians, em 2018.

– A conquista do Brasileirão Sub-20 pelo Botafogo foi uma etapa muito importante na minha carreira. É o maior título da categoria de base do clube e eu pude cravar meu nome na história. Hoje em dia é legal saber que tem foto minha em General Severiano ao lado de quadros dos campeões estaduais e brasileiros. É um reconhecimento muito grande e até hoje foi o mais marcante em minha vida – disse o volante.

Com sondagens do futebol português, Jordan Souza ainda não definiu seu futuro, mas tem como objetivo retomar a carreira. Apesar de ter tido destaque na base, o volante ainda busca a sonhada estreia como jogador profissional e sonha um dia em atuar na Europa.