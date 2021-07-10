Campanha para nome do centro de treinamentos do Vasco: confira os dez escolhidos para a segunda fase

A campanha para nomeação do centro de treinamentos do Vasco chegou à segunda etapa. Dez opções foram escolhidas para esta etapa. Deste sábado até a próxima sexta-feira (16/7), o sócio do Cruz-Maltino poderá votar por meio do site http://sociogigante.com/nosso-ct. Confira os nomes escolhidos para esta etapa.CT Ademir MenezesCT Camisas NegrasCT do AlmiranteCT Dulce RosalinaCT Expresso da VitóriaCT Hilderaldo BelliniCT Moacyr BarbosaCT Pai SantanaCT Trem Bala da ColinaCT Vasco da Gama