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Campanha para nome do centro de treinamentos do Vasco: confira os dez escolhidos para a segunda fase

Nomes de Barbosa, Dulce Rosalina, Ademir Menezes e Bellini disputam com equipes históricas como os Camisas Negras e Expresso da Vitória para dar nome ao CT...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 16:08
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A campanha para nomeação do centro de treinamentos do Vasco chegou à segunda etapa. Dez opções foram escolhidas para esta etapa. Deste sábado até a próxima sexta-feira (16/7), o sócio do Cruz-Maltino poderá votar por meio do site http://sociogigante.com/nosso-ct. Confira os nomes escolhidos para esta etapa.CT Ademir MenezesCT Camisas NegrasCT do AlmiranteCT Dulce RosalinaCT Expresso da VitóriaCT Hilderaldo BelliniCT Moacyr BarbosaCT Pai SantanaCT Trem Bala da ColinaCT Vasco da Gama
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O atual centro de treinamentos do Vasco foi inaugurado em setembro do ano passado, ainda na gestão de Alexandre Campello. Erguido com recursos de torcedores, ele leva, atualmente, o nome de CT do Almirante - mesma alcunha dada ao local utilizado nos três anos anteriores.

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