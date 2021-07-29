Camisa 10? Rafael Navarro vira o jogador com mais assistências do Botafogo na temporada

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na falta de um camisa 10 "de ofício" com participações recorrentes nos jogos, o Botafogo deu um jeito de encontrar um novo garçom. O atacante Rafael Navarro, após as duas assistências na vitória sobre o CSA, pela Série B do Brasileirão, se tornou o jogador com mais passes para gol na temporada.

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O camisa 99, agora, tem cinco assistências e deixou Marco Antônio, com quatro, para trás. Rafael Navarro também tem cinco gols marcados - ou seja, ele chegou a dez participações diretas em gols na temporada 2021. Este é o maior número de um atleta do Alvinegro.

Por conta do jogo do CSA, os números de Rafael Navarro não viraram destaque apenas no Botafogo. Com quatro passes para gol na Série B, ele é o segundo jogador com mais assistências na competição - atrás apenas de Régis, do Guarani, e Copete, o Avaí, com cinco.Se a bola na rede não está saindo, Rafael Navarro deu um jeito de continuar participando dos gols do Botafogo: atuando mais fora da área e com uma evolução considerável no jogo físico, o atacante passou a ser uma ameaça para as defesas adversárias não apenas no terço final.

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Jogador do Botafogo com mais participação em gols na temporada 2021, Rafael Navarro passa por uma evolução praticamente exponencial desde o ano passado. Após atuações sem brilho quando contratado, foi integrado ao time sub-20 e retornou melhor à equipe profissional.E O CONTRATO?O lado preocupante de Rafael Navarro com o Botafogo diz respeito à parte contratual. O atual vínculo do atacante com o Alvinegro acaba em dezembro de 2021. O clube, diante do destaque do jogador, corre para passar a caneta no papel.

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As partes já haviam chegado em um "denominador comum" quanto ao possível novo salário do atacante, como o LANCE! adiantou há um mês. As conversas continuam acontecendo.