Camisa 10, marketing, pré-temporada: como o Santos tenta seduzir Ricardo Goulart

O Santos tem Ricardo Goulart como seu principal alvo para a temporada 2022. O Peixe apresentou nesta terça-feira (04) uma proposta para que o jogador seja um dos principais astros do time. A informação inicial foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.Para seduzir o jogador, o Alvinegro tenta envolver o Goulart em ações importantes de marketing com o uso de sua imagem, além do salário. No futebol chinês, Goulart recebia cerca R$ 700 mil. As negociações são lideradas por Edu Dracena, que chegou oferecer a camisa 10 do clube para o jogador.

O Santos agora aguarda um posicionamento do atleta que, a princípio, gostou da ideia de jogar no clube e ficou de dar uma resposta nos próximos dias. Ciente das condições físicas do jogador, o Peixe entende que uma boa pré-temporada e alguns jogos no Campeonato Paulista podem ajudar o jogador a entrar em forma. A reapresentação do clube está marcada para dia 9 de janeiro. É de conhecimento santista que as negociações entre Goulart e o Fluminense acabaram principalmente pela indefinição do jogador. Mário Bittencourt, presidente do clube, chegou a dizer que o Goulart foi cordial, mas ainda avaliava outras possibilidades profissionais.

A última partida de Goulart foi em agosto. Na temporada, foram 13 jogos com sete gols e uma assistência. Em 2020, foi emprestado ao Hebei e participou de 22 jogos com quatro bolas nas redes e cinco assistência. Foi considerado um dos melhores jogadores da Superliga Chinesa.

Aos 30 anos, o ex-cruzeirense atuou como segundo atacante e de centroavante e, em algumas oportunidades, como ponta e meia. Na China, inclusive, Ricardo Goulart é considerado um dos jogadores estrangeiros mais vitoriosos do país. Ao todo, conquistou três títulos do Campeonato Chinês, um da Liga dos Campeões da Ásia, um da Copa e três da Supercopa.