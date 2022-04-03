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Çalhanoglu marca de pênalti e Inter de Milão vence a Juventus pelo Campeonato Italiano

A Velha Senhora perde a invencibilidade de 16 jogos na temporada
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LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 18:18

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 18:18

A Inter de Milão venceu a Juventus por 1 a 0 fora de casa pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo com a vitória, a Inter segue na terceira colocação, atrás de Milan e Napoli. Enquanto a Velha Senhora permanece na quarta colocação, cinco pontos na frente da Roma, que também disputa uma vaga no G4. O gol da vitória foi marcado de pênalti por Çalhanoglu.> Veja a tabela do Campeonato Italiano
QUE CONFUSÃO… MAS INTER NA FRENTE!No fim do primeiro tempo, Çalhanoglu cobrou pênalti, o goleiro Szczesny espalmou e, na sequência, a bola entrou. O juiz, portanto, marcou falta e o gol não valeu. Porém, após revisão no Var, o árbitro mandou voltar o pênalti por invasão de De Ligt na área. Dessa vez, Çalhanoglu converteu a cobrança e colocou a Inter de Milão na frente.
JUVE TENTOU… MAS FALTOU CAPRICHARA Juventus foi melhor em campo. Mais objetiva, buscando o ataque o tempo todo. Porém, faltou caprichar nas finalizações. Foram 22 chutes da equipe de Allegri, mas apenas cinco foram em direção ao gol.
TABELAMesmo com a vitória, a Inter de Milão segue na terceira colocação, com 63 pontos. Com um jogo a menos, a equipe está três pontos atrás do líder Milan, que ainda joga na rodada. Já a Juventus, segue na quarta colocação, com 59 pontos.
Crédito: InterdeMilãovencenoclássico(Foto:FilippoMONTEFORTE/AFP

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