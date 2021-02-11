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futebol

Calegari, do Fluminense, entra para seleção da 35ª rodada do Brasileiro

Jovem tem sido um dos destaques do Flu nas últimas partidas; Tricolor empatou com o Atlético-MG no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 17:34

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:34

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Um dos destaques do Fluminense no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, na última quarta-feira, no Maracanã, o jovem Calegari foi eleito em votação popular e estou na seleção da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A enquete é promovida pelo perfil oficial da competição no Twitter.
> ATUAÇÕES: Sistema defensivo vai bem e Fluminense fica no empate diante do Atlético-MG
Além do jovem, completam o time: Cleiton, do Red Bull Bragantino, Adryelson, Júnior Tavares, Marcão e Dalberto, do Sport, Paulão e Luiz Henrique, do Fortaleza, Matheus Henrique e Jean Pyerre, do Grêmio, e Gustavo Silva, do Corinthians. O técnico é Jair Ventura, do Sport.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Nesta semana, Calegari comemorou seis anos no Fluminense. Atualmente com 18 anos, o jovem chegou aos 12 no Fluminense. Promovido ao Sub-23 no início da temporada, o jogador logo subiu para o time principal após a venda de Gilberto ao Benfica (POR). Depois de começar como reserva, acabou conquistando a vaga, perdeu novamente para Igor Julião, mas atualmente é o homem de confiança de Marcão. São 22 jogos até o momento.

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