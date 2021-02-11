Calegari, do Fluminense, entra para seleção da 35ª rodada do Brasileiro

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Um dos destaques do Fluminense no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, na última quarta-feira, no Maracanã, o jovem Calegari foi eleito em votação popular e estou na seleção da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A enquete é promovida pelo perfil oficial da competição no Twitter.

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Além do jovem, completam o time: Cleiton, do Red Bull Bragantino, Adryelson, Júnior Tavares, Marcão e Dalberto, do Sport, Paulão e Luiz Henrique, do Fortaleza, Matheus Henrique e Jean Pyerre, do Grêmio, e Gustavo Silva, do Corinthians. O técnico é Jair Ventura, do Sport.

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