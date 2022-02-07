Calegari, do Fluminense, diz que foi agredido por Vitinho e lamenta expulsão: 'Cabeça tranquila'

O clima do primeiro clássico do Campeonato Carioca foi quente. Na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, Calegari e Vitinho acabaram sendo expulsos após uma confusão no segundo tempo. O jogador do Rubro-Negro fez falta no lateral tricolor, que levantou irritado e acabou sendo acertado no rosto. No fim, ambos levaram o cartão vermelho.Através das redes sociais, Calegari disse que não queria prejudicar o Flu, mas afirmou que não merecia ter sido expulso no lance. O momento aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0.