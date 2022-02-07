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Calegari, do Fluminense, diz que foi agredido por Vitinho e lamenta expulsão: 'Cabeça tranquila'

Lateral acabou expulso em lance com o jogador do Flamengo e diz não ter feito nada para receber o cartão vermelho do árbitro...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 21:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 21:33
O clima do primeiro clássico do Campeonato Carioca foi quente. Na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, Calegari e Vitinho acabaram sendo expulsos após uma confusão no segundo tempo. O jogador do Rubro-Negro fez falta no lateral tricolor, que levantou irritado e acabou sendo acertado no rosto. No fim, ambos levaram o cartão vermelho.Através das redes sociais, Calegari disse que não queria prejudicar o Flu, mas afirmou que não merecia ter sido expulso no lance. O momento aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0.
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- Muito feliz pela vitória e ainda mais num clássico tão importante! jamais quis prejudicar a equipe com a minha expulsão, mas tenho a cabeça tranquila de saber que eu não cometi nenhum ato que resultasse no cartão vermelho. Lamentavelmente fui agredido pelo adversário e acabei indo junto por uma decisão do árbitro. Seguimos juntos e cada vez mais fortes rumo aos nossos objetivos - escreveu o jogador.

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