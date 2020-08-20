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Caiu! Eduardo Barroca é demitido do Coritiba

Treinador não aguentou a quarta derrota no Campeonato Brasileiro e deixa o clube do Couto Pereira...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 11:20

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:20

Crédito: Divulgação Coritiba
O que antes era expectativa, agora é oficial. Após a derrota para o Corinthians, a diretoria do Coritiba optou pela demissão do técnico Eduardo Barroca, que dirigiu o time nas quatro partidas do Brasileirão e não somou nenhum ponto.A pressão pela troca do comando técnico era grande. Sem conseguir apresentar um futebol de qualidade na elite do futebol nacional, o presidente Samir Namur recebia mensagens diárias que pediam a saída do treinador.
O desgaste começou após o vice-campeonato estadual. Apesar da melhor campanha na fase de classificação, o Coxa jogou muito abaixo na decisão contra o Athletico e perdeu o título em casa.
No Brasileirão, as derrotas para o Internacional, Bahia e Flamengo pesaram na conta da comissão técnica. No começo da semana, Barroca teve uma reunião decisiva com a diretoria e ganhou mais um voto de confiança para o jogo diante do Corinthians.
Rodrigo Pastana
Além do treinador, o homem forte do futebol do Coritiba, Rodrigo Pastana, também foi desligado. Após o revés para o Flamengo, o dirigente foi alvo da torcida, que exigiu a sua saída.
No meio deste turbilhão de emoções, o Coritiba junta os cacos e tenta se reerguer para o fim de semana, quando encara o Bragantino, fora de casa.

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