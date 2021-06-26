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Caio Paulista não treina e desfalca o Fluminense na partida contra o Corinthians, em São Januário

Com problema muscular, o atacante se junta a Samuel Xavier, que também é desfalque, no departamento médico. Outras mudanças devem ser promovidas por Roger...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 14:17

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:17

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense terá um desfalque importante para a partida deste domingo, contra o Corinthians, em São Januário, às 16h, válida pela sétima rodada do Brasileirão. Trata-se do atacante Caio Paulista, que está com um problema muscular e, assim, não treinou nos últimos dias. Dessa forma, ele se junta a Samuel Xavier no departamento médico do clube. A informação é do site ge.
> Relembre os gols mais importantes de Fred com a camisa do Fluminense Vale ressaltar que Caio Paulista havia sido poupado da partida da última quarta-feira, contra o Atlético-GO. Por outro lado, o treinador Roger Machado deve contar com o lateral-direito Calegari. Ele havia sido substituído no jogo diante do Dragão, em Goiânia, com um incômodo muscular, mas não teve lesão detectada. No lado esquerdo, Egídio deve voltar ao time titular. Essas informações também são do ge.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O site ainda informa que Roger Machado deve continuar rodando a equipe para poupar os mais desgastados na maratona de jogos que o Fluminense enfrenta nesta temporada. Dessa forma, Gabriel Teixeira, Fred e Nenê podem ser preservados na sétima rodada.
> Veja a tabela do Brasileirão
Assim, o provável Fluminense para encarar o Corinthians é: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Ganso (Nenê); Kayky (Luiz Henrique), Cazares (Gabriel Teixeira) e Abel Hernández (Fred).

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