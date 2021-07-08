Caio Paulista comenta empate do Fluminense e postura do time: 'A gente buscou o resultado'

Após o empate do Fluminense contra o Ceará em uma partida sem gols, Caio Paulista comentou sobre a atuação do time, superior ao adversário, e falou em continuar o trabalho para o próximo confronto. É o quinto empate do Tricolor em 10 rodadas do Brasileirão 2021. - A gente buscou o resultado a todo momento, em todo momento nosso time buscou o gol, finalizamos, o goleiro deles fez uma bela partida. Agora é trabalhar, próxima rodada tem mais três pontos para disputar - disse.