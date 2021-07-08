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futebol

Caio Paulista comenta empate do Fluminense e postura do time: 'A gente buscou o resultado'

Camisa 70 elogiou goleiro do Ceará e destacou partida dominada pelo Tricolor; atacante se destacou na partida e teve um gol anulado...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 00:00

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 00:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Após o empate do Fluminense contra o Ceará em uma partida sem gols, Caio Paulista comentou sobre a atuação do time, superior ao adversário, e falou em continuar o trabalho para o próximo confronto. É o quinto empate do Tricolor em 10 rodadas do Brasileirão 2021. - A gente buscou o resultado a todo momento, em todo momento nosso time buscou o gol, finalizamos, o goleiro deles fez uma bela partida. Agora é trabalhar, próxima rodada tem mais três pontos para disputar - disse.
No sábado, o Fluminense enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, às 19h, em jogo válido pela décima primeira rodada. A transmissão será pelo Premiere e no Tempo Real do LANCE!

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