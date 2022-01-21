Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Caio Lopes se despede do Vasco e agradece ao clube: 'Acatar, sem ressentimentos, as decisões tomadas'
futebol

Caio Lopes se despede do Vasco e agradece ao clube: 'Acatar, sem ressentimentos, as decisões tomadas'

Volante está nos últimos dias do contrato com o Cruz-Maltino, que não será renovado. Aos 21 anos, o volante deverá ter mercado farto a partir de agora...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 17:09

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 17:09

Em meio à reformulação do elenco do Vasco, uma saída surpreendeu. Caio Lopes não teve renovado o vínculo que termina em poucos dias. Houve divergência entre as narrativas do clube e dos empresários do jogador, mas o próprio volante se manifestou nesta sexta-feira. E em tom de gratidão ao clube que lhe formou.Confira o texto publicado na conta de Caio Lopes no Instagram:
"Todo mundo sabe o que o Vasco significa em minha vida. O Vasco me formou como cidadão e como atleta, passando mais da metade da minha vida dentro desse clube e, apesar do momentos difíceis, são muitas as memórias felizes. Sou muito grato por ter tido a oportunidade de fazer parte dessa história gigante.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Nesse momento se faz necessário acatar, sem ressentimentos, as decisões tomadas e respeitar o fim de um ciclo. Não tenho como agradecer a todos nominalmente, mas saibam: colegas, funcionários e torcedores, que levo todos no coração.
Me sinto como um filho que sai da casa dos pais para ganhar o mundo, mas que sabe que as portas estarão sempre abertas.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Agora, é colocar em prática todo aprendizado de todos esses anos e ir em busca dos novos objetivos e desafios.
Obrigado, gigante da Colina!"
Crédito: CaioLopesdisputou21partidaspelotimeprincipaldoVascoefezumgol(RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados