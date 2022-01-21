Caio Lopes se despede do Vasco e agradece ao clube: 'Acatar, sem ressentimentos, as decisões tomadas'

Em meio à reformulação do elenco do Vasco, uma saída surpreendeu. Caio Lopes não teve renovado o vínculo que termina em poucos dias. Houve divergência entre as narrativas do clube e dos empresários do jogador, mas o próprio volante se manifestou nesta sexta-feira. E em tom de gratidão ao clube que lhe formou.Confira o texto publicado na conta de Caio Lopes no Instagram:

"Todo mundo sabe o que o Vasco significa em minha vida. O Vasco me formou como cidadão e como atleta, passando mais da metade da minha vida dentro desse clube e, apesar do momentos difíceis, são muitas as memórias felizes. Sou muito grato por ter tido a oportunidade de fazer parte dessa história gigante.

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Nesse momento se faz necessário acatar, sem ressentimentos, as decisões tomadas e respeitar o fim de um ciclo. Não tenho como agradecer a todos nominalmente, mas saibam: colegas, funcionários e torcedores, que levo todos no coração.

Me sinto como um filho que sai da casa dos pais para ganhar o mundo, mas que sabe que as portas estarão sempre abertas.

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Agora, é colocar em prática todo aprendizado de todos esses anos e ir em busca dos novos objetivos e desafios.

Obrigado, gigante da Colina!"