Caio Henrique deseja sorte ao Fluminense em estreia na Libertadores: 'Nosso Fluzão'

Crédito: FCesar/Ofotografico/Lancepress!

Além de Richarlison, outro jogador estará na torcida pelo Fluminense nesta noite de estreia na Libertadores. Em vídeo, o lateral Caio Henrique mandou um recado de boa sorte ao tricolor na partida diante do River Plate, da Argentina, às 19h, no Maracanã.

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- Passando para desejar uma boa sorte na estreia do nosso Fluzão. Que a gente saia com o resultado positivo. Estou na torcida aqui de Mônaco - disse o jogador.

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