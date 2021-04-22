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Caio Henrique deseja sorte ao Fluminense em estreia na Libertadores: 'Nosso Fluzão'

Lateral passou pela equipe em 2019 e voltou a expressar o carinho pelo Fluminense; jogo contra o River Plate será às 19h...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:37
Crédito: FCesar/Ofotografico/Lancepress!
Além de Richarlison, outro jogador estará na torcida pelo Fluminense nesta noite de estreia na Libertadores. Em vídeo, o lateral Caio Henrique mandou um recado de boa sorte ao tricolor na partida diante do River Plate, da Argentina, às 19h, no Maracanã.
> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista
- Passando para desejar uma boa sorte na estreia do nosso Fluzão. Que a gente saia com o resultado positivo. Estou na torcida aqui de Mônaco - disse o jogador.
Veja a tabela da Libertadores
O lateral-esquerdo atuou pelo Fluminense em 2019, emprestado pelo Atlético de Madrid, da Espanha, e já expressou o carinho pela equipe em outras oportunidades. Ele atuou em 65 partidas com a camisa tricolor.

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