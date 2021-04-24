Caio Eduardo: 'Foi uma sensação incrível estrear pelo Vasco'

O meio-campista Caio Eduardo expôs sua alegria por ter estreado profissionalmente com a camisa do Vasco. Em entrevista ao PPV do Campeonato Carioca na saída do gramado, após a vitória por 3 a 1 da equipe sobre o Resende, o jovem afirmou.- Foi uma sensação incrível de estrear! Era meu sonho de criança estar vestindo a camisa do Vasco e estar no profissional. Só tenho de agradecer a minha família e a Deus.