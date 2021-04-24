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futebol

Caio Eduardo: 'Foi uma sensação incrível estrear pelo Vasco'

Um dos jovens lançados pelo técnico Marcelo Cabo, meio-campista diz, após a vitória por 3 a 1 sobre o Resende neste sábado, em São Januário, ter realizado 'sonho de criança'...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 19:32
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O meio-campista Caio Eduardo expôs sua alegria por ter estreado profissionalmente com a camisa do Vasco. Em entrevista ao PPV do Campeonato Carioca na saída do gramado, após a vitória por 3 a 1 da equipe sobre o Resende, o jovem afirmou.- Foi uma sensação incrível de estrear! Era meu sonho de criança estar vestindo a camisa do Vasco e estar no profissional. Só tenho de agradecer a minha família e a Deus.
O treinador Marcelo Cabo aproveitou o último jogo do Cruz-Maltino na Taça Guanabara para dar espaço a jogadores das categorias de base.

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