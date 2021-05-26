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Cadu comemora renovação com Santos: 'Significa muito para mim'

Lateral assinou um novo contrato com o Santos até setembro de 2023...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 11:21

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 11:21
Crédito: Santos FC
O lateral-direito Cadu, de 19 anos, teve o contrato com o Santos renovado até 29 de setembro de 2023 na segunda-feira (25). Ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho, o atleta está integrado ao elenco profissional e mostra gratidão ao clube pela oportunidade de estender o vínculo.- Eu espero me recuperar 100% para poder voltar a treinar normalmente com o resto do grupo e, se tudo correr bem, voltar a fazer o que eu mais amo com essa camisa que é tão importante - disse o Lateral.
- Fiquei muito feliz em saber do interesse do clube em renovar comigo. Eu joguei um jogo em quase dois anos, estou no meu segundo pós operatório, então eu vejo essa renovação como um reconhecimento do meu trabalho durante esse tempo e também como confiança no meu futuro - completou.O Menino da Vila chegou ao Santos em 2013 e tem presença com o elenco profissional em cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro em 2019, além de passagens pela Seleção Brasileira.
- Meu maior sonho é me tornar um grande jogador do Santos. Virar peça importante do time, vestir muito essa camisa linda e dar muita alegria à torcida do Peixão. Esse é o meu objetivo desde o meu primeiro dia aqui - afirmou o jogador.
- Essa renovação significa muito para mim. É muito importante saber que mesmo machucado há quase 2 anos, o Santos acredita no meu trabalho e confia na minha evolução, por isso estou tão feliz com essa renovação - disse Cadu.

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