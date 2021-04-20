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futebol

Cádiz x Real Madrid: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Zidane vem de empate contra o Getafe e está em meio a polêmica criação da Superliga Europeia, mas comandante quer jogadores focados na La Liga...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 13:09
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Após tropeças diante do Getafe, o Real Madrid viaja para encarar o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Apesar das recentes polêmicas com relação a criação da Superliga Europeia, Zidane tenta manter seus atletas focados no duelo.Champions ou La Liga?
- Passaram-se oito meses e tudo aconteceu. Eu estava na rua, os jogadores não valiam nada. Estamos competindo, que é o que gostamos, e aconteça o que acontecer vamos disputar até o último dia. Não sei se vamos ganhar. A competição nos anima e não vamos abaixar os braços agora - disse Zidane.
> Veja a tabela da La Liga
Tropeço chave
Por conta do tropeço diante do Getafe, o Real Madrid perdeu a vantagem que tinha para o Barcelona e pode ser ultrapassado pela equipe de Ronald Koeman. Além disso, os merengues se distanciaram do Atlético de Madrid, que abriu três pontos na liderança do Campeonato Espanhol.
FICHA TÉCNICA:Cádiz x Real Madrid
Data e horário: 21/4/2021, às 17h (de Brasília)Local: Nuevo Estadio Ramon de Carranza, em Cádiz (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CÁDIZ (Técnico: Álvaro Cervera)Ledesma; Carcelen, Mauro, Fali e Espino; Malbasic, Mari, Jonsson e Izquierdo; Negredo e Sobrino
Desfalques: Alberto Perea e Juan Cala (machucados)
REAL MADRID (Técnico: Zidane)Courtois; Nacho, Militão, Varane e Marcelo; Casemiro, Isco e Modric; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior
Desfalques: Eden Hazard, Toni Kroos, Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Dani Carvajal e Ferland Mendy (machucados)

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