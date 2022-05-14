Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cádiz x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
Cádiz x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipe merengue, que conquistou o título antecipadamente, volta a campo neste domingo pela penúltima rodada de La Liga para cumprir tabela. Rival briga para escapar do Z-3...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 09:49

LanceNet

14 mai 2022 às 09:49
A bola vai rolar para mais uma partida da 37ª rodada do Campeonato Espanhol, a penúltima do torneio nacional. Neste domingo, o Real Madrid, que já é campeão, encara o Cádiz, fora de casa. O jogo acontece no Estádio Nuevo Mirandilla, às 14h30 (de Brasília).CÁDIZBrigando para fugir do rebaixamento, o Cádiz sabe que uma vitória é fundamental. E em caso de triunfo, a equipe de Sergio González pode até mesmo selar a permanência na primeira divisão. Para isso, além dos três pontos, precisa que o Mallorca perca seu jogo.
REAL MADRIDJá campeão, o Real Madrid apenas cumpre tabela no torneio nacional e aguarda o jogo contra o Liverpool, no dia 28, pela final da Champions League. Na última rodada, com um show de Vini Jr., que marcou três gols, o time merengue goleou o Levante por 6 a 0.
Cádiz x Real MadridLa Liga - Campeonato Espanhol37ª rodada​Data e horário: 15/05/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádis (ESP)Árbitro: Antonio Mateu LahozAssistentes: Pau Cebrián Devís e Rubén Porras RicoTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CÁDIZ (Técnico: Sergio González)Ledesma; Akapo, Hernández, Chust e Espino; Sobrino, Mari, Alcaraz e Idrissi; Negredo e Lucas Pérez.
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Lunin; Carvajal, Éder Militão, Nacho e Mendy; Camavinga, Casemiro e Kroos; Valverde, Jovic e Rodrygo.
Crédito: Após hat-trick na última rodada, Vini Jr. deverá ser poupado neste domingo (Foto: JAVIER SORIANO/AFP)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados