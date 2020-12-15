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Cadê o Kelvin? Com lesões, atacante tem futuro indefinido no Botafogo

Atleta convive com problemas musculares e fez cinco jogos pelo Alvinegro desde que assinou; diretoria tem a opção de rescindir com o jogador no fim de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 06:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Kelvin foi uma das apostas do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo para 2020. Livre no mercado após deixar o Avaí, o atacante chegou sem custos ao Alvinegro com um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Até aqui, contudo, a passagem do jogador de 27 anos pelo clube de General Severiano tem sido apagada.
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O camisa 37 entrou em campo apenas cinco vezes pelo Botafogo, acumulando 187 minutos dentro das quatro linhas. Entre partidas no banco e duas oportunidades como titular, Kelvin vem convivendo com problemas musculares no clube carioca.
O atacante ainda não treinou com todo o grupo do Alvinegro, por exemplo, justamente por um problema físico. Em outubro, ele havia ficado fora da partida contra o Goiás, no Nilton Santos, por um desconforto na coxa. Os problemas de lesão, que perseguem o jogador há anos, voltaram a incomodá-lo no Botafogo.Kelvin faz trabalho de recuperação e fisioterapia para tentar voltar a treinar com o grupo. O atacante trabalha para ser opção para o treinador Eduardo Barroca nos últimos compromissos do ano.
A última vez que Kelvin entrou em campo foi na derrota por 1 a 0 para o Bahia na Arena Fonte Nova, no dia 8 de novembro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o jogador tem mais de um mês que nem sequer é relacionado para um duelo do Alvinegro.
A diretoria do Alvinegro, pelo contrato feito durante a assinatura, tem a opção de rescindir o contrato de Kelvin no dia 31 de dezembro sem custos. Os dirigentes do Botafogo ainda não tem absoluta certeza se continuarão com o jogador - até lá, o Alvinegro ainda tem dois compromissos pelo Brasileirão: diante de Coritiba, no Couto Pereira, e Corinthians, no Nilton Santos.

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