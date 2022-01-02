"Cabeça fria, coração quente": Abel anuncia lançamento do livro sobre trabalho no Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, anunciou o lançamento de seu livro "Cabeça fria, coração quente", frase eternizada pelo português ao longo de sua passagem vitoriosa pelo Verdão. A pré-venda já está disponível na Palmeiras Store.A publicação traz detalhes sobre bastidores do trabalho do treinador e sua comissão técnica ao longo das temporadas de 2020 e 2021 no futebol brasileiro, com segredos, reflexões e métodos revelados em primeira pessoa. O preço de lançamento é de R$ 74,90 – a receita de royalties do treinador será doada a instituições de caridade escolhidas por ele e pelo clube.O livro é um relato coletivo de Abel Ferreira e seus assistentes Carlos Martinho, João Martins, Tiago Costa e Vitor Castanheira, que o acompanham no trabalho diário no Alviverde desde novembro de 2020. O treinador divide ainda análises táticas e segredos da preparação para jogos importantes da equipe nas duas últimas temporadas.