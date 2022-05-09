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Bustos não confirma Maicon e Ângelo para duelo contra o Coritiba

Zagueiro e atacante do Santos ficaram de fora na goleada sobre o Cuiabá, e seguem como dúvidas para a partida de volta da Copa do Brasil, na quinta-feira...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 11:00
A vitória do Santos contra o Cuiabá deu tranquilidade para o técnico Fabián Bustos trabalhar durante a semana e enfrentar o Coritiba, na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira, pelo duelo da volta da Copa do Brasil.Neste confronto, Bustos ainda não sabe se poderá contar com dois titulares: O zagueiro Maicon sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e não será relacionado para o confronto do Brasileirão. Ângelo também está fora. Ele passou por um exame de imagem e foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa direita."É difícil ter Ângelo de volta e Maicon, e precisamos analisar bem para não provocar uma lesão maior", alertou o técnico Fábian Bustos.
No jogo de ida, o Peixe sofreu e saiu derrotado por 1 a 0. O goleiro João Paulo fez dez defesas difíceis ao longo da partida, e evitou que o prejuízo fosse ainda maior.
"Não quero que seja como o segundo jogo (contra o Coritiba), mas como o primeiro. Um jogamos bem, outro mal. No primeiro tempo (do segundo jogo) defendemos muito mal. Vamos ver como está o time na terça-feira e começar a definir. É uma boa equipe, com bons jogadores, com pontas rápidos, jogam bem, boa bola parada. Tem muitas coisas a analisar e precisamos ser precisos para conquistar o resultado. Vamos tentar dar uma alegria para a nossa torcida", comentou Bustos.
"São duas boas equipes, duas equipes que jogam bem de visitante. Têm bons jogadores, esquemas táticos parecidos. O ataque do Coritiba são rápidos e os do Cuiabá também. Já os enfrentamos duas vezes, aqui (na Vila) e na casa deles. É uma equipe que tem bons jogadores e tentaremos fazer uma boa partida para conseguirmos nosso objetivo", completou o treinador.
Crédito: BustosnãoconfirmousepromoveráretornosdeMaiconeÂngelonaquinta(IvanStorti/Santos

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