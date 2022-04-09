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futebol

Bustos elogia "trabalho tático" do Santos e detona VAR em empate

Treinador argentino apontou "pênalti claro" do zagueiro Nino em cima de um atacante do Peixe quase no finzinho do jogo, e lamentou atitude da arbitragem...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 20:00

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 20:00

O técnico Fábian Bustos deixou o Maracanã, palco da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro neste sábado (9), diante do Fluminense, com sentimentos distintos.Em relação ao time, o argentino viu uma evolução, e até elogiou o trabalho tático diante de um time que é o atual campeão carioca, tendo conquistado o título em cima do badalado Flamengo."Fizemos em partes o que pensamos. Controlamos o rival que, como bem disse, é campeão carioca, ganhou de ponta a ponta o torneio. Fizemos um bom trabalho em termos táticos, tentamos controlar, mas faltou no segundo tempo. Faltaram condições ofensivas para aproveitar todo o espaço que tivemos", comentou, em coletiva.
Ao mesmo tempo em que pareceu detectar o que o Santos apresentou de positivo e de negativo contra o Fluminense, Bustos não poupou críticas à arbitragem, especialmente ao VAR, o árbitro de vídeo.
O treinador reclamou de um lance já no fim do jogo, em que o zagueiro Nino chuta um jogador do Santos dentro da área, mas o árbitro Anderson Daronco sequer é chamado pelo VAR para assistir à jogada no monitor.
"Teve um pênalti claro, ao meu entender, no fim. Temos VAR e não sei por que não revisamos o lance. Não passou nem 30 segundos e já voltou o jogo", concluiu, irritado.
Crédito: FábianBustosficounabroncacomoVARnojogoentreSantoseFluminense(IvanStorti/SantosFC

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